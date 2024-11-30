تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددي بالطريق الدائري

تتولى الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددى بالطريق الدائرى بالجيزة والغلق الكلى لمنزل الطريق الدائرى "القوس الغربى" المؤدى إلى ميدان الرماية بالإتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن – المريوطية)، وذلك لمدة 7 أيام ابتداءً من الساعة 7 صباح اليوم السبت الموافق 30/11/2024.

وقال مصدر أمني : تم تحويل الحركة المرورية المرحلة للمركبات أعلى الطريق الدائرى للقادم من مناطق (صفط اللبن – المريوطية) وترغب بالسير باتجاه المنزل المؤدى إلى ميدان الرماية على أن تستكمل السير أعلى الطريق الدائرى فى اتجاه طريق الواحات ثم النزول يمينًا لوصلة حازم حسن (وصلة الكابلات) فى إتجاه طريق إسكندرية الصحراوى ثم النزول يمينًا مع نهاية الوصلة لطريق إسكندرية الصحراوى فى اتجاه ميدان الرماية.

تحويلات مرورية بالطريق الدائرى بالجيزة

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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