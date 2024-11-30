مصر والجابون، 20 مليون دولار قيمة التبادل التجارى فى 9 شهور.. والأحجار والأسمنت والزيوت العطرية على رأس قائمة الصادرات المصرية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الجابوني الجنرال بريس أوليجي نـجيما بقصر الاتحادية اليوم السبت

تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والجابون

وتأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والجابون في مختلف المجالات، وبحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار المتبادل وزيادة معدلات التبادل التجاري، فضلًا عن دفع التواصل بين الشركات بالبلدين وتنشيط تبادل زيارات رجال الأعمال ومسئولي كبرى الشركات لاسيما في المجالات التي تمثل أولوية للجانبين كالزراعة والصحة والصناعة والبنية التحتية والإنشاءات والطاقة، وغيرها.

وتزامنًا مع هذه الزيارة أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا يرصد العلاقات المصرية الجابونية.

وترصد فيتو حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والجابون خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 في السطور التالية:

حجم الصادرات المصرية إلى الجابون

و بلغت حجم الصادرات المصرية إلى الجابون 19.3 مليون دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 25 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

حجم الواردات المصرية من الجابون



بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الجابون 650 ألف دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 188 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

قيمة التبادل التجارى بين مصر والجابون

كما بلغ قيمة التبادل التجارى بين مصر والجابون 19.950 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 25.188 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.



أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الجابون خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024



1. أحجار وأسمنت بقيمة 8.1 مليون دولار.



2. زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 2.3 مليون دولار.



3. خلاصات للدباغة والصباغة وأصباغ بقيمة 1.2 مليون دولار.



4. محضرات حبوب ( مكرونة ومقرمشات) بقيمة 1.0 مليون دولار.



أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من الجابون خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024



1. خشب ومصنوعاته وفحم خشبى بقيمة 638 ألف دولار.



2. مشروبات سوائل كحولية وخل بقيمة 4 آلاف دولار.



3. آلات وأجهزة كهربائية وآلية واجزاؤها بقيمة 5 آلاف دولار.

قيمة الاستثمارات الجابونية في مصر



وسجلت قيمة الاستثمارات الجابونية في مصر 100 ألف دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 1.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2021/2022.



قيمة تحويلات المصريين العاملين بالجابون

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالجابون 625 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 404 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022

قيمة تحويلات الجابونيين العاملين في مصر

و بلغت قيمة تحويلات الجابونيين العاملين في مصر 13 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 18 الف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.



وسجل عدد سكان مصر 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان الجابون 2.5 مليون نسمة لنفس الفترة.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الجابون طبقــًا لتقديرات البعثة 500 مصري حتى نهاية عام 2023.

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