خبير إستراتيجى: مجازر الاحتلال بغزة تثبت أن فلسفة القتل عقيدة إسرائيلية

قال الدكتور رفعت سيد أحمد الخبير الإستراتيجى إن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف لطائرات الاحتلال الاسرائيلى، استهدف شقة سكنية لعائلة السردي بحي الشيخ رضوان، شمال غرب غزة يكشف بما لا يدع مجالا للشك التاريخ الاسود للاحتلال الاسرائيلى فى ارتكاب المجازر فى الشرق الاوسط، وهذه المجازر لم تكن أمرا مستحدثا فى الاستراتيجية الإسرائيلية وانما هى أمر قديم منذ عام 1948، حين ارتكبت إسرائيل أكثر من 500 مجزرة بداية من مجزرة دير ياسين وكأنها تسجل مجازر وليس تاريخ دولة.



1000 مجزرة طالت الفلسطينيين منذ طوفان الأقصى

وأضاف الدكتور رفعت سيد أحمد فى تصريح لـ"فيتو": نحن أمام دولة تمارس المجازر ضد الشعب الفلسطينى بشكل يومى وفلسفتها وبقاءها فى هذا المكان قائم على ذلك وبالتالى فلسفة القتل عقيدة اسرائيلية، أضف إلى ذلك أن هناك اكثر من 1000 مجزرة طالت الفلسطينيين منذ عملية طوفان الاقصى، أدت إلى سقوط 50 ألف شهيد، ولم تمارس المجازر ضد الأفراد وإنما ضد المدارس والمستشفيات، وبالتالى ما تمارسه إسرائيل ليس حربا متساوية بين قوتين وإنما مجازر ضد المدنيين.

المجازر الإسرائيلية تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني

وتابع: المستهدف من وراء المجازر الإسرائيلية هو تهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء، لخلق مشكلة لمصر وحل مشكلة لدى المحتل الإسرائيلي، فهو يريد أن يجبر الفلسطينيين على الهجرة وتحويل غزة الى تاريخ وبالتالى من المتوقع استمرار هذه المجازر والحل ضرورة دعم المقاومة لأنها تمثل الأمن العربى ووقف التطبيع وتقديم المال والسلاح للمقاومة حتى لا يتم تصدير الأزمة للدول العربية.



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