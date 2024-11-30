الأحد 01 ديسمبر 2024
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اقتصاد

مميزات قرض البنك الزراعي للفلاحين

البنك الزراعي، فيتو
البنك الزراعي، فيتو

حدد البنك الزراعي مميزات قرض المحاصيل الذي يتم توفيره لعملاء البنك غيرشتي فروع الجمهورية للفلاحين.

مميزات قرض البنك الزراعي 

تغطية تكاليف الإنتاج للمحاصيل الحقلية والبستانية

يتم منح تمويل الإنتاج النباتي بنسبة 100% من قيمة الموازنة المحصولية المعتمدة للمحاصيل الزراعية لكل من أراضي الوادي القديم والأراضي الصحراوية التي تم استكمال البنية الأساسية اللازمة لزراعاتها

يتم تمويل المحاصيل المحملة على زراعات أساسية وكذلك البساتين الغير مثمرة بواقع 25 % من قيمة الفئة التسليفية المقررة للمحصول المحمل

  • تسهيلات في السداد
  • فترة سماح في بداية التمويل
  • المستندات المطلوبة
  • صورة بطاقة الحيازة الزراعية
  • بطاقة الخدمات الزراعية
  • إقرار من المزارع ببيان المحاصيل
  • بطاقة الرقم القومي للعميل (سارية

 

ارتفاع تكاليف الإنتاج 

ونظرًا لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات يقوم البنك الزراعي  بمراجعة الفئات التسليفية أولًا بأول لتتناسب مع زيادة تكاليف الإنتاج ومؤخرًا قام البنك بزيادة الفئات التسليفية للمحاصيل بنسب تتراوح بين 25 % و70 % من التكلفة الإنتاجية للمحصول.

وتتنوع القروض الزراعية بين قروض قصيرة الأجل لتمويل تكاليف خدمة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية التي لا تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام وقروض متوسطة وطويلة الأجل لتمويل المحاصيل التي تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام ويستهدف البنك الزراعي صغار المزراعين.

خصائص قرض البنك الزراعي للفلاحين

  • سعر العائد في قرض البنك الزراعي 
  • 5% للمحاصيل المدعمة
  • سعر الإقراض من البنك المركزي + 5% للمحاصيل الغير مدعمة

قروض تمويل الإنتاج النباتي قصير الأجل:

تستهدف تمويل تكاليف خدمة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية التي لا تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام ومن المحاصيل الحقلية والخضر سواء المنزرعة في الحقل المكشوف أو تحت الأنفاق الخندقية أو الصوب الزراعية (بنجر السكر– خدمة بساتين الفاكهة – النباتات الطبية والعطرية– نباتات الزينة وإنتاج الشتلات وزهور القطف -.....الخ)تستهدف تمويل تكاليف خدمة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية التي لا تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام ومن المحاصيل الحقلية والخضر سواء المنزرعة في الحقل المكشوف أو تحت الأنفاق الخندقية أو الصوب الزراعية (بنجر السكر– خدمة بساتين الفاكهة– النباتات الطبية والعطرية– نباتات الزينة وإنتاج الشتلات وزهور القطف -.....الخ ).

قروض تمويل الإنتاج النباتي متوسطة وطويلة الأجل:

تستهدف تمويل المحاصيل التي تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام ومن أهمها ( قروض قصب السكر/ إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير البساتين ومشاتل الفاكهة / نباتات الزينة / النباتات الطبية والعطرية / إنشاء معامل تربية الأنسجة لإنتاج الشتلات، وأية أنشطة زراعية مشابهة.

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