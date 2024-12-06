منها مفترق طرق، أبرز المسلسلات المصرية المقتبسة من أعمال أجنبية في 2024

أصبح اقتباس مسلسلات مصرية من أعمال أجنبية ظاهرة متزايدة في السنوات الأخيرة، وفي 2024، ظهرت عدة مسلسلات تستند إلى أعمال أجنبية، وحقق كثير منها نجاحًا لافتًا بعد عرضه، ولقد واجهت هذه المسلسلات تحديات عدة أبرزها الحفاظ على أصالة الفكرة الأصلية مع محاولة تكييفها لتلائم الثقافة المصرية.

ومن أبرز هذه الأعمال التي تم تقدمها خلال العام الجاري 2024:

مسلسل مفترق طرق

عمل مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي وهو المسلسل الأمريكي "The Good Wife" ويدور المسلسل الأجنبي حول أليسيا فلوريك، وهي زوجة المحامي العام بيتر فلوريك، الذي يُسجن بعد تورطه في فضيحة فساد، وهو ما يجعل أليسيا مضطرة للعودة إلى عملها السابق كمحامية من أجل الإنفاق على طفليها، في محاولة منها لاستعادة حياتها ونجاحها.

أما النسخة المصرية فتدور أحداثها حول أميرة التي تجد نفسها في مفترق الطرق؛ بعد القبض على زوجها المحافظ عمر في قضايا مخلة بالشرف، فتقرر العودة إلى مهنة المحاماة، حتى تتمكن من إعالة أسرتها، ويساندها صديقها القديم المحامي يحيى، وهو من إخراج محمد يحيى، هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، علي الطيب، جومانا مراد، هدى المفتي.

مسلسل بين السطور

ومسلسل بين السطور هو النسخة المصرية لمسلسل كوري وهو مسلسل Misty، وهو مسلسل من إنتاج عام ٢٠١٨، وهو عمل يتم تصنيفه بأنه دراما وتشويق ورومانسي تتمحور حول مذيعة عنيدة تصبح المشتبه بها في قضية قتل، ويقرر زوجها المنفصل عنها، وهو محامي، الدفاع عنها ومن ثم يبدأ رحلتهما للوقوع في الحب مرة أخرى، وهو من بطولة نانج جو كيمجي وجين هيرين وهاي جين.

أما النسخة المصرية فتدور أحداثها حول هند سالم (صبا مبارك)، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة، وقامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

مسلسل حالة خاصة

رأى كثير من المتابعين لمسلسل حالة خاصة أنه نسخة من المسلسل الأمريكي The Good Doctor في كثير من النقاط، وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول المحامي (نديم أبو سريع) الذي يمتلك قدرات خاصة، ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه (أماني النجار)، وتمتلئ رحلة (نديم) بالتحديات الصعبة، ورغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائمًا منقذين له.

وأبطال مسلسل حالة خاصة، هم طه دسوقي وغادة عادل، ويشارك في البطولة أيضا الفنان أحمد طارق، والفنانة هاجر السراج، والفنان حسن أبو الروس، وأحمد الأزعر، ووئام مجدي وعلي السبع، وآدم وهدان وآدم النحاس، ويقود كتيبة أبطال مسلسل حالة خاصة عبد العزيز النجار والمسلسل مكون من 10 حلقات ومن تأليف مهاب طارق.

مسلسل لانش بوكس

مسلسل يدور حول حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلول لمشاكلهن، ثم يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن، وهو مأخوذ عن المسلسل الأمريكي Good Girls.

المسلسل من بطولة غادة عادل وجميلة عوض وفدوى عابد وعرض فى رمضان 2024، وهو من تأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدي.

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