ارتفاع أسعار المطابخ والشبابيك الألموتال.. تبدأ من 3 آلاف جنيه وتصل لـ 200 ألفًا.. وغلاء الخامات «السبب» (فيديو)

إبراهيم عربي، صاحب ورشة الموتال، يعمل في هذه المهنة منذ نحو 24 عامًا.. تعلم المهنة منذ صغره، حيث نشأ في بيئة صناعية ساعدت على تكوين خبرته الطويلة في مجال صناعة الموتال، إلا أنه يعبر عن قلقه الكبير من تدهور وضع الورش الصغيرة ، التي أصبحت مهددة بالانقراض بسبب العديد من التحديات التي تواجهها، أبرزها غلاء الخامات والمنافسة الشديدة من المصانع والشركات الكبرى التي تهيمن على السوق.

ارتفاع أسعار مستلزمات تصنيع الألوميتال

يشير إبراهيم إلى أن الأسعار المرتفعة للمستلزمات والإكسسوارات تضع ضغطًا كبيرًا على أصحاب ورش الالموتيال الصغيرة، فمثلًا، تكلفة صناعة شباك صغير (متر × متر) في الأحياء الشعبية قد تصل إلى 2500 جنيه، وهو مبلغ كبير مقارنة مع الدخل المحلي في هذه المناطق، كما أن قطع الأكسسوارات اللازمة لتصنيع النوافذ والمفصلات تعتبر باهظة الثمن، مما يضيف عبئًا إضافيًا على العمال وأصحاب الورش.

ومن الأكسسوارات الأساسية في صناعة الشباك المفصلي، يذكر إبراهيم أنها تشمل الكورنر والمفصلات والسباليونا، وقد يحتاج البعض إلى تركيب أكرات أو سيخ سباليونا حسب طلب العميل. وتختلف الأسعار بناءً على نوع القطع، حيث تتراوح بين المنتجات المستوردة والمصنعة محليًا، بالإضافة إلى الخيارات البرتغالية التي تعتبر أغلى.

سعر الألومنيوم يشهد ارتفاعًا مستمرًا

بالنسبة لأسعار الخامات، يشير إبراهيم إلى أن سعر الألومنيوم يشهد ارتفاعًا مستمرًا. حيث يتراوح سعر الكيلو بين 195 إلى 240 جنيهًا حسب الشركة والمصدر، مما يزيد من تكاليف الإنتاج. كما أن أدوات التصنيع مثل المناشير الكبيرة والمكابس والمطارق والأدوات الأخرى لا تقل تكلفة عن المواد الخام، مما يعقد الوضع أكثر.

أما عن المطابخ، فالتكاليف تتراوح حسب الحجم والخامات المستخدمة، وقد تتجاوز تكلفة تصميم المطبخ الفاخر 200 ألف جنيه، خاصة إذا كان يحتوي على مساحات واسعة واكسسوارات متطورة مثل المجرات ذات النظام “soft close” الذي يسهم في راحة الاستخدام. وتشير الأسعار إلى أن المتر المكعب للمطبخ يمكن أن يبدأ من 3000 جنيه للخامات المتوسطة، في حين أن الخامات عالية الجودة يمكن أن تتطلب ميزانية أكبر.

ويقدم إبراهيم نصيحة للعملاء عند اختيار الصنّاع، مؤكدًا أنه يجب اختيار الشخص الموثوق أو المقيم بالقرب من المنزل لضمان الجودة والأمان. كما ينصحهم بالتأكد من جودة الخامات المستخدمة في التصنيع، مشيرًا إلى وجود العديد من الشركات التي توفر قطعًا ممتازة، بينما هناك أيضًا قطع مستوردة من الصين تعتبر ذات جودة منخفضة.

ويعكس حديث إبراهيم الوضع الصعب الذي يعيشه أصحاب الورش الصغيرة في ظل غلاء الأسعار والمنافسة الكبيرة من الشركات الكبرى، مما يعرض هذه المهنة لخطر الانقراض إذا لم يتم اتخاذ تدابير لتطويرها وحمايتها.

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