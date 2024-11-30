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حوادث

اليوم، نظر دعوى وقف قرار حل حزب الدستور

مجلس الدولة،فيتو
مجلس الدولة،فيتو

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم  السبت، الدعوى المقامة من رئيس حزب الدستور السابق بقرار من لجنة الأحزاب السياسية  ضد قرار لجنة الأحزاب السياسية بخلو منصب رئيس الحزب. 

 

تأجيل نظر الدعوى انتظارًا لتقرير هيئة مفوضي الدولة

وكانت محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل نظر الدعوى انتظارًا لتقرير هيئة مفوضي الدولة للبت في الموضوع،من الناحية القانونية.

وكانت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور المزال صفتها بقرار من لجنة الأحزاب السياسية، أعلنت في وقت سابق أن حزب الدستور صدر ضده قرار يفيد بشكل "ضمني" بحل الحزب  بحسب وصفها.

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