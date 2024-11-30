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ثقافة وفنون

رئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يتبنى إنتاج فيلم عن فلسطين

رئيس مهرجان القاهرة
رئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، فيتو

تبنى الدكتور ياسر محب رئيس  مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية مشروع إنتاج فيلم عن نضال الشعب الفلسطيني من إنتاج المهرجان.

 

رئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يتبنى إنتاج فيلم عن فلسطين 

وقال رئيس المهرجان في ندوة السينما الفلسطينية في مواجهة الإبادة التي أقيمت بقاعة سينما الهناجر: الشعب الفلسطيني يناضل من أجل استقلال وطنه وواجبنا كشعوب عربية الوقوف بجانبهم وعمل مشروع فني يضم جميع الفنانين من كافة الدول العربية الشقيقة.

وأضاف الدكتور ياسر محب: يكفي للشعب الفلسطيني ما به وما يحدث له وآن الأوان ليعبر فنانين الشعوب العربية تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وهذا أقل شيء يحدث للشعب الفلسطيني المناضل.

ودعا رئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية جميع رؤساء المهرجانات في مصر والدول العربية أن يحذو حذوه.

حضر ندوة السينما الفلسطينية في مواجهة الإبادة عندليب رجوان مدير مركز التنمية والإعلام المجتمعي في غزة والمنتجة لأفلام مشاركة في مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية عمر مسارعه منتج ومخرج فلسطيني وفايق جرادة رئيس تلفزيون فلسطين.

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية تم إفتتاحه مساء أمس الخميس بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية ويستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

وقام رئيس المهرجان بتكريم الفنانة القديرة إلهام شاهين والمخرج أحمد نادر جلال والإعلامية الكبيرة سلمى الشماع.

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رئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية الدكتور ياسر محب رئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية رئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يتبنى إنتاج فيلم عن فلسطين القاهرة للسينما الفرنكوفونية

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