السبت 30 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حكام مباريات الدوري الممتاز غدا السبت

الحكم الدولي أحمد
الحكم الدولي أحمد الغندور، فيتو

الدوري الممتاز، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة ياسر عبد الرؤوف، أسماء حكام مباريات غد السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت

مباراة زد إف سي ضد حرس الحدود

مباراة الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش

تنطلق مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز يوم السبت المقبل بثلاث مواجهات، وينتظر الأهلي لقاء يوم الأحد المقبل أمام البنك الأهلي فيما يحل الزمالك ضيفا على غزل المحلة يوم الاثنين المقبل.

 

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز كالتالي: 

مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز


السبت 30 نوفمبر 
زد ضد حرس الحدود  5 مساء - ستاد السلام بدلا من ستاد القاهرة 
سيراميكا ضد مودرن سبورت   5 مساء - ستاد المقاولون 
الاتحاد ضد طلائع الجيش 8 مساء - ستاد الإسكندرية

 

الأحد 1 ديسمبر 
البنك الأهلي ضد الأهلي   5 مساء - ستاد السلام بدلا من ستاد القاهرة 
سموحة ضد الجونة 8 مساء - ستاد الإسكندرية 
إنبي ضد الإسماعيلي 8 مساء - ستاد المقاولون

 

الاثنين 2 ديسمبر 
المصري ضد بيراميدز 5 مساء - ستاد السويس الجديد
بتروجت ضد فاركو 5 مساء - ستاد الكلية الحربية
غزل المحلة ضد الزمالك 8 مساء - ستاد غزل المحلة 


 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الممتاز باتحاد الكرة المصري ياسر عبد الرؤوف سيراميكا كليوباترا مودرن سبورت زد اف سي حرس الحدود الاتحاد السكندري طلائع الجيش

مواد متعلقة

رئيس الإسماعيلي: الحكام يجاملون الأهلي والزمالك وأتمنى ضم أفشة للدراويش

من بينهم معروف وعمر، الفيفا يعلن مواعيد أولى دورات حكام الفيديو

سبب اتجاه لجنة الحكام لنشر محادثة الفار في لقطة عطية الله بمباراة الاهلي والاتحاد

لجنة الحكام تنفي تقييمها لبعض الحالات الجدلية في مباريات الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع مفاجئ في أسعار جميع أنواع زجاجات الزيت بالأسواق

الجيش الأمريكي يعلن وصول الجنرال جيفرز إلى لبنان لتولي رئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار

يلا نعمل سيئة جارية، زلة لسان لـ شيرين بحفل الكويت تضعها في موقف محرج

إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

أرقام محمد صلاح قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي، وماذا يحتاج لدخول التاريخ

خلي الشعب ياكل، انخفاض كبير في أسعار 5 أنواع من الجبن بالأسواق

الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب ودعم عسكري روسي عاجل خلال ساعات

منوعات

المزيد

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

والد إيلون ماسك يدعو إلى إنجاب على طريقة "الخيول"

بـ 6.2 مليون دولار، مالك موزة الحائط يفي بوعده ويأكلها

باقة ورد تتسبب بمقتل أم لستة أطفال في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، التين يسجل 30 جنيهًا في سوق العبور

الطماطم تبدأ من 3.5 جنيه، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الأزمة الأخيرة.. ماذا قدم إمام عاشور للأهلي منذ انضمامه؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية