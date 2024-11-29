الشروط والأوراق المطلوبة لحصول المطلقة على معاش تكافل وكرامة

تتزايد محركات البحث والتساؤلات من قبل المواطنين حول، شروط وإجراءات حصول المطلقة علي معاش تكافل وكرامة.

وزارة التضامن الاجتماعي وضعت عددا من الشروط لحصول على الدعم النقدي المقدم من برنامج تكافل وكرامة.

شروط حصول المطلقات على معاش برنامج تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط حصول السيدات المطلقات على معاش برنامج تكافل وكرامة.

يحق للمطلقات الحصول على معاش تكافل وكرامة في حالة توافر الشروط التي حددتها القرارات الوزارية في ضوء قانون التأمينات والمعاشات، والتي تتضمن ما يلي:

- حصول المطلقة على معاش تكافل وكرامة يشترط ألا تعمل بالجهاز الإداري للدولة أو بالقطاعات المختلفة (عام أو خاص) بأجر تأميني بقيمة تتخطى 400 جنيه.



- يشترط ألا تكون تتقاضى معاشًا أو مساعدة ضمانية.

- تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق ل معاش تكافل وكرامة 2024 وهي وثيقة الطلاق والقومسيون الطبي والبطاقة الشخصية سارية (الصورة والأصل للاطلاع) وإيصال مرافق.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

ويمكن من خلال الدخول على الرابط التالي للاستعلام عن القبول بالبرنامج أو لمعرفة سبب الإيقاف أو الرفض، كما يمكن من خلال الرابط تقديم الشكوى والتظلم، حيث حددت وزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الخطوات للاستعلام كالتالي:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال الرابط هنا

الدخول على برنامج «تكافل وكرامة» والضغط على أيقونة «استعلم عن نتيجتك».

- يظهر رابط وخطوات الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي بمجرد الضغط على أيقونة «استعلم عن نتيجتك».

- يقوم المستعلم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما في الجزء المخصص للاستعلام.

ظهور نتيجة الاستعلام للمواطن المستفيد، وتظهر له البيانات التالية:

- نوع البطاقة سواء كانت «تكافل» أو «كرامة».

- تظهر حالة البطاقة سواء كانت سارية أو جرى إيقافها، وفي حالة سريانها يظهر المبلغ المستحق.

- يظهر اسم المواطن والرقم القومي الخاص به.

- عند الاستعلام من خلال رابط وخطوات الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، تظهر المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

تسجيل شكوى

فى حالة رغبة المستعلم تسجيل شكوى يمكنه اتباع الخطوات التالية:

- يقوم المستفيد أو القائم بالشكوى بتسجيل الرقم القومي، ثم الضغط على «تسجيل شكوى».

- يقوم المستعلم بكتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي.

- يقوم المستعلم بكتابة الإدارة الاجتماعية التابع لها والمديرية ونوع الشكوى سواء كانت شكوى عن بطاقة الصرف أو شكوى الرقم السري، إيقاف أو تجميد البطاقة، سوء خدمات الخط الساخن، سوء خدمات التعليم، سوء خدمات الصحة، إهمال أو معاملة سيئة من موظف مكتب البريد.

- يقوم المواطن بالضغط على كلمة «تسجيل»، ستظهر رسالة «جرى تسجيل الشكوى بنجاح» وكذلك رقم الشكوى، ثم يقوم بطباعتها.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

وتستعرض "فيتو" المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على المعاش وهي كالتالي:

صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي وذلك للأفراد من 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج للمتزوجين أو الطلاق للمطلق والمطلقة.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة.

(شهادة كمبيوتر) للأفراد الأقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

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