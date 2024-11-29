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حملة تطوعية لتنظيف شاطئي جليم واستنالي بالإسكندرية (صور)

نظافة شواطئ الإسكندرية،
نظافة شواطئ الإسكندرية، فيتو

نظم  فريق من الشباب المتطوعين بالإسكندرية، التابع لخليك ايجابي حملة لتنظيف الشواطئ برعاية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وذلك بعد انتهاء نوة المكنسة وقبل بدء نوه قاسم 

 وشملت الحملة تنظيف شاطئ جليم وشاطئ استانلي من المخلفات البلاستيكية والتي ظهرت بعد انتهاء النوة خلال الأيام السابقة.


قال رامي يسري رئيس خليك فريق شباب متطوعين مصر: إن الحملات تأتي في إطار المشاركة في مبادرة الرئيس السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان.

 وأضاف يسري، أن الفريق واجهه تحديات خلال الحملة السابقة وبعض الانتقادات من بعض الأفراد على السوشيال ميديا ولكن لم ينل ذلك من عزيمتنا حيث إننا نسعى لنشر فكر التطوع البيئي ورغم أننا في الشتاء إلا أن كميات البلاستيك والمخلفات التي تخرج من البحر كبيرة وهذا يوضح ما أهمية حملات تنظيف الشواطئ.

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نوة المكنسة شاطئ جليم شاطئ استنالي خليك ايجابي بالاسكندرية أخبار محافظة الأسكندرية

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