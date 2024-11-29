استعدادًا لـ بيراميدز، مهرجان أهداف للمصري في شباك اتحاد القليوبية

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره اتحاد القليوبية بنتيجة 11ـ0، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة وذلك ضمن استعدادات المصري لمباراته أمام بيراميدز بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه المصري فريق بيراميدز في المباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد السويس الجديد.

ولجأ الكابتن علي ماهر خلال المباراة إلى الدفع بأكبر عدد من لاعبيه وذلك للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية وكذلك لاكسابهم التجانس والتناغم فيما بينهم.

وسجل أهداف المباراة، السنغالي بابا بادجي وأحرز ثلاثة أهداف " هاتريك" وكذلك الثلاثي حسين فيصل وفخر الدين بن يوسف وأحمد القرموطي ولكل منهما هدفين، والثنائي خالد الغندور وأمادو با ولكل منهما هدف واحد.

المصري يبدأ تدريباته استعدادًا لمباراته أمام بيراميدز بالجولة الرابعة من الدوري

بدا الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي على ستاد الكلية الحربية امس أولى تدريباته استعدادًا لمباراته أمام نظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد السويس الجديد.

وجاء المران خفيفًا لمجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الفريق كاملة أمام فريق انيمبا النيجيري والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين، ثم خضعت تلك المجموعة لجلسات التأهيل والاستشفاء لإزالة أية أثار للإرهاق، فيما خاض باقي اللاعبين مرانًا اشتمل على عدد من الوحدات التدريبية الفنية والبدنية.

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