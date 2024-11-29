السبت 30 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المستشفيات غدًا

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا بجولة تفقدية تشمل عددًا من المستشفيات، وذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة سير العمل في المنشآت الصحية، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن يتابع رئيس الوزراء خلال الجولة مدى جاهزية المستشفيات لاستقبال المرضى، والإجراءات المتبعة لتحسين جودة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الطبي وسبل حلها.

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية للقطاع الطبي.

وسيرافق رئيس الوزراء خلال الجولة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان وعدد من المسؤولين المعنيين، للتأكد من تنفيذ الخطط الحكومية المقررة لتحسين المنظومة الصحية في مصر.

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