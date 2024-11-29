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ثقافة وفنون

صبري فواز يتعاقد على مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

صبري فواز، فيتو
صبري فواز، فيتو

تعاقد الفنان صبري فواز علي المشاركة في مسلسل شهادة معاملة أطفال مع الفنان محمد هنيدي والذي من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.


ويلعب محمد هنيدي شخصية محامٍ يدافع عن حقوق الإنسان، ويتسلل للعمل بعض الكوميديا التي اعتاد هنيدي على تقديمها في أعماله.

 

مسلسل محمد هنيدي 

شهادة معاملة أطفال من بطولة محمد هنيدي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج وائل فرج، وجار في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطال المسلسل بجانب هنيدي.

فيلم الجواهرجي

جدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي كان مشغولا الفترة الماضية بتصوير أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم "الجواهرجي" الذي يجمعه بالفنانة منى زكي وسوف يعرض بالسينمات خلال الفترة القادمة.

كما كان آخر أعمال الفنان محمد هنيدي فيلم “مرعي البريمو” الذي عرض منذ قرابة عامين ولم يحقق النجاح الكبير، وكان العمل من بطولة غادة عادل ومحمد محمود وإخراج سعيد حامد.

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