الري: مبادرة لإعداد مشروع تحلية لزيادة إنتاج الغذاء

علق المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، على انتخاب مصر رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه، قائلًا: "هذا التعاون أمر مهم للغاية، خاصة أن الدول العربية تواجه تحديات متشابهة في مجال المياه".

دول عربية تواجه الشح المائي

وأضاف، أن هناك 21 دولة عربية تواجه شحًّا مائيًّا في ظل الموارد المائية المحدودة، مشيرًا إلى أن كل الدول العربية تبذل جهودًا كبيرة على الصعيد الوطني لتحسين إدارة الموارد المائية، ويبقى التعاون بين الدول العربية أمرًا مهمًا لتحسين موارد المياه.

مبادرة لإعداد مشروع تحلية مياه البحر

وأوضح أن هناك مبادرة لإعداد مشروع تحلية لزيادة إنتاج الغذاء بهدف إعداد مناطق للإنتاج الكثيف للغذاء، خاصة أن هذه التجربة حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا بين مصر والسعودية والإمارات في مجال تحلية المياه، وهذه النماذج ناجحة في كيفية التعاون بين الدول العربية في مجال المياه، مشيرًا إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه مع الإعلامي فهمي بهجت، بقناة "الشمس"، أن الدولة المصرية تقوم بمجهود كبير لإدارة المياه بصورة مثالية، في ظل محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية.

إعادة استخدام ومعالجة المياه

وأوضح أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات كبيرة جدًّا في التوسع ومعالجة وإعادة استخدام المياه من خلال إنشاء محطات كبرى في بحر البقر والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى التحول إلى أنظمة الري الحديثة بهدف ترشيد إنتاجية المياه، والصيانة المستمرة لكل مكونات شبكة الموارد المائية، حتى تعمل شبكة المياه على مدار الساعة.

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