الجمعة 29 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الري: مبادرة لإعداد مشروع تحلية لزيادة إنتاج الغذاء

محطات تحلية المياه،
محطات تحلية المياه، فيتو
ads

علق المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، على انتخاب مصر رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه، قائلًا: "هذا التعاون أمر مهم للغاية، خاصة أن الدول العربية تواجه تحديات متشابهة في مجال المياه".

 

دول عربية تواجه الشح المائي

وأضاف، أن هناك 21 دولة عربية تواجه شحًّا مائيًّا في ظل الموارد المائية المحدودة، مشيرًا إلى أن كل الدول العربية تبذل جهودًا كبيرة على الصعيد الوطني لتحسين إدارة الموارد المائية، ويبقى التعاون بين الدول العربية أمرًا مهمًا لتحسين موارد المياه.

 

مبادرة لإعداد مشروع تحلية مياه البحر

وأوضح أن هناك مبادرة لإعداد مشروع تحلية لزيادة إنتاج الغذاء بهدف إعداد مناطق للإنتاج الكثيف للغذاء، خاصة أن هذه التجربة حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا بين مصر والسعودية والإمارات في مجال تحلية المياه، وهذه النماذج ناجحة في كيفية التعاون بين الدول العربية في مجال المياه، مشيرًا إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه مع الإعلامي فهمي بهجت، بقناة "الشمس"، أن الدولة المصرية تقوم بمجهود كبير لإدارة المياه بصورة مثالية، في ظل محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية.

مدبولي: تكنولوجيات تحلية المياه تقدمت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة

الري: منشآت للحماية من السيول بـ 1.9 مليار جنيه في 7 محافظات لتخزين 68 مليون م3 من المياه

إعادة استخدام ومعالجة المياه

وأوضح أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات كبيرة جدًّا في التوسع ومعالجة وإعادة استخدام المياه من خلال إنشاء محطات كبرى في بحر البقر والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى التحول إلى أنظمة الري الحديثة بهدف ترشيد إنتاجية المياه، والصيانة المستمرة لكل مكونات شبكة الموارد المائية، حتى تعمل شبكة المياه على مدار الساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرى وزارة الري تحلية المياه مياه الصرف الزراعي التغيرات المناخية الموارد المائيه

مواد متعلقة

الري: منشآت للحماية من السيول بـ 1.9 مليار جنيه في 7 محافظات لتخزين 68 مليون م3 من المياه

وزير الري يؤكد دعم مصر الكامل للقضايا الفلسطينية المعنية بالمياه

الموارد المائية: التعاون في مجال تحلية مياه البحر مع السعودية والإمارات

الأكثر قراءة

ازدراء أديان وهدم لقيم المجتمع، محامي إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة في التسجيل الصوتي لـ محمد عادل

الدورة اكتملت، عالم يحذر من زلزال قوي تشهده هذه المناطق قريبا وانهيار 7 سدود

رئيس الإسماعيلي: الحكام يجاملون الأهلي والزمالك وأتمنى ضم أفشة للدراويش

بتخفيضات تصل لـ 48%، أسعار الشاشات ضمن عروض يوم الجمعة البيضاء 2024

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة

تبكير القبض، جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 لجميع العاملين بالدولة

له أبعاد أخرى، خبير بشؤون الجماعات الإسلامية يكشف مغزى رفع 716 اسمًا إخوانيا من قوائم الإرهاب

شاهد، سقوط وزير داخلية ليبيا من على ظهر حصانه أثناء مهرجان للفروسية

منوعات

المزيد

الدورة اكتملت، عالم يحذر من زلزال قوي تشهده هذه المناطق قريبا وانهيار 7 سدود

شاهد، سقوط وزير داخلية ليبيا من على ظهر حصانه أثناء مهرجان للفروسية

تبرئة ألماني من تهمة قتل بعد سجنه 13 عاما

واقعة غريبة، موسيقار روسي يقيم حفلًا بالثيرمين دون لمسها بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس 28-11-2024

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس في الأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

دفاع سفاح التجمع يكشف تفاصيل مثيرة خلال جلسة محاكمته (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية