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اقتصاد

بعد تصريح رئيس الوزراء، خبير اقتصادي يكشف أسباب القلق من تحرك سعر الدولار (فيديو)

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

سعر الدولار، قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي: إن سعر صرف الدولار أمام الجنيه تحرك 5% في الـ 6 أشهر الأخيرة.

 

تصريحات رئيس الوزراء بشأن الدولار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": “وجود سعر صرف مرن مثلما صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، من الناحية الاقتصادية يعد سليمًا وصحيًّا، لأن ثبات سعر الصرف رغمًا عن التحركات يؤدي إلى صدمات ومضاربات واضطرابات وتضخم”.

 

تأثير تحرك سعر الدولار

ولفت إلى أن تحركات سعر الصرف حتى لو كانت طفيفة لها آثار تضخمية على المدى المتوسط، لذلك المواطن له الحق أن يقلق، لأن زيادة سعر الدولار من شأنه أن ينعكس على تحرك أسعار السلع.

وتابع: لما سعر صرف الدولار يزيد في بلد 70% من منتجاتها مستوردة لازم هينعكس على الحالة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة لا توجد هناك سوق سوداء للدولار ولا توجد أي أسباب تدعو للمضاربة على الدولار.

 

القلق من تحركات سعر الدولار 

وأوضح أنه للاطمئنان بعدم وجود انفلات في سعر الدولار، يجب إيجاد موارد دولارية تستطيع أن تسند سعر الصرف بشكل طبيعي، وهذا يتوفر من خلال وجود استثمارات أجنبية مباشرة بشكل مستدام.

بعد تصريحات رئيس الوزراء، مفاجأة في سعر الدولار بالبنك المركزي مساء الخميس

اقتصادي: تصريحات رئيس الوزراء حول سعر الدولار تتوافق مع توجهات صندوق النقد

واأختتم: "عدم توفر سيولة دولارية من شأنه أن يخلق وجود تراكم ومتأخرات في المواني ما يؤدي إلى حدوث مضاربة على الدولار وظهور السوق السوداء".

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