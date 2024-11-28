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رياضة

بصناعة مرموش، فرانكفورت يتقدم بهدف أمام ميتييلاند الدنماركي بالدوري الأوروبي (فيديو)

هوجو لارسون،فيتو
هوجو لارسون،فيتو

تقدم فريق  آينتراخت فرانكفورت الألماني،  أمام ميتييلاند الدنماركي، بهدف دون رد في المباراة التي تقام حاليا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي 2024/ 2025.

وأحرز اينتراخت فرانكفورت هدف مبكرا بالدقيقة 7 من عمر الشوط الأول عن طريق هوجو لارسون من أسيست رائع من عمر مرموش.

 

 

وتواجد عمر مرموش على رأس تشكيل فرانكفورت الأساسي لمباراة ميتييلاند الدنماركي.

تشكيل إينتراخت فرانكفورت الألماني 

وتقام مباراة  فرانكفورت وميتلاند الدنماركي على استاد "إم سي إتش أرينا"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس

وشارك عمر مرموش في جميع مباريات الفريق في الدوري الأوروبي، وسجل هدفين حاسمين أمام بشكتاش وسلافيا براج، وصنع هدفًا أمام آر إف إس، إجمالًا، لعب مرموش 17 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 10 أهداف، ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق.

ويدخل فرانكفورت المباراة وهو يحتل المركز الرابع في ترتيب مرحلة الدوري برصيد 10 نقاط، بينما يعاني ميتيلاند في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط فقط.

و يسعى الفريق الألماني لحصد النقاط الثلاث للحفاظ على موقعه في المراكز المتقدمة، بينما يأمل الفريق الدنماركي في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين ترتيبه.

القنوات الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وميتيلاند في الدوري الأوروبي 2024

مباراة  آينتراخت فرانكفورت وميتيلاند في الدوري الأوروبي، ستكون على شبكة قنوات بي ان سبورتس 3.

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