يأتي بنتائج عكسية، بايدن يحذر من خطورة قرار ترامب بشأن كندا والمكسيك

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، من الإضرار بعلاقات الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك، بعد تصريحات خليفته المنتخب دونالد ترامب، بشأن فرض الرسوم الجمركية على البلدين الجارين للولايات المتحدة.

بايدن يحذر من تداعيات قرار فرض الرسوم الجمركية

وقال بايدن للصحفيين ردا على سؤال بشأن خطة ترامب المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من كندا والمكسيك: "أعتقد أنه أمر سيأتي بنتائج عكسية، آخر ما نحتاج إليه هو البدء بإفساد تلك العلاقات".

وأعرب بايدن، المنتهية ولايته، عن أمله في أن يعيد ترامب النظر في شأن تعهده بفرض رسوم تجارية باهظة على البلدين الحليفين "كندا والمكسيك" للولايات المتحدة.

رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، فيتو

وجاءت تصريحات بايدن، عقب محادثة هاتفية جمعت ترامب ورئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم بشأن الحدِّ من تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة عبر حدود البلدين ومكافحة تهريب المخدرات.

ترامب ينوي فرض رسوم جمركية نسبتها 25%

وأعلن ترامب عقب انتهاء المكالمة، أن شينباوم وافقت على وقف الهجرة غير الشرعية، بينما سارعت الزعيمة اليسارية إلى التوضيح بأن موقف بلادها ليس إغلاق الحدود.

وأكد ترامب عزمه على فرض رسوم نسبتها 25% على التجارة مع المكسيك.

عملية عسكرية أمريكية داخل أراضي المكسيك

كشفت مصادر أمريكية مطلعة، أن فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يدرس غزو المكسيك عسكريا لمحاربة عصابات المخدرات هناك.

وحسب ما نقلت مجلة "رولينج ستون" الأمريكية عن مصادر وصفتها بـ المطلعة، أن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يناقش إمكانية القيام بـغزو عسكري للمكسيك لمحاربة عصابات المخدرات.

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