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اقتصاد

هل ترتفع أسعار الأرز الفترة المقبلة؟ رئيس الشعبة يوضح (فيديو)

أسعار الأرز، فيتو
أسعار الأرز، فيتو

أسعار الأرز، قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن سعر طن الأرز انخفض 700 جنيه الأسبوع الماضي.

مستقبل اسعار الأرز

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "السوق عرض وطلب، فإذا زاد المعروض عن الطلب فتنخفض أسعار الأرز، وترتفع الأسعار حال زاد الطلب عن المعروض".

 

السبب وراء انخفاض اسعار الأرز

ولفت: منذ شهرين والمعروض من الأرز أكثر من الطلب، وهذا أدى إلى انخفاض أسعار الأرز، موضحًا أن المساحات المنزرعة لم تزِد ولكن هناك زيادة في الإنتاجية.
 

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الأربعاء في الأسواق

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

 

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك
 

سعر كيلو الأرز الأبيض السائب  للمستهلك، يتراوح ما بين 28 و30 جنيهًا للكيلو، حسب جودة الأرز ونسبة الكسر.

 

سعر طن  الأرز الأبيض أرض المضرب


يصل سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة أرض المضرب لنحو 22 ألف جنيه للطن.

 

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