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رياضة

سلوت قبل موقعة ليفربول والسيتي: جوارديولا أفضل مدرب في العالم

سلوت، فيتو
سلوت، فيتو

أكد الهولندي أرني سلوت مدرب فريق ليفربول، أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، هو الأفضل في العالم، قبل صدام الفريقين في البريميرليج، يوم الأحد المقبل، على ملعب أنفيلد معقل الريدز متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

سلوت يتحدث عن إصابات لاعبي ليفربول

وقال سلوت في مؤتمر صحفي تقديمي، عن إصابة الثنائي إبراهيما كوناتي وكونور برادلي: "ما يزال يتم تقييمهما، وبالتالي من الصعب معرفة حالتهما، سننتظر ونرى".

وأضاف: "ليست علامة جيدة على الإطلاق أن أضطر إلى إخراج كونور، وألا يتمكن إبراهيما من المشي إلى خارج الملعب بعد تقديم مباراة رائعة (ريال مدريد)، كان يجب أن يحيي الجماهير، ولسوء الحظ لم يتمكن من ذلك، أما ترينت ألكسندر أرنولد فأصبح جاهزًا للبدء".

وعلق على معاناة مانشستر سيتي مؤخرا: "الكل ينظر إلى نتائجهم، ولكن عند مواجهتهم فأنت تحلل الأمر، تقدموا (1-0) أمام برايتون وكانوا قادرين على تسجيل هدفين آخرين، وكان بمقدورهم التقدم بهدفين أو 3 أهداف أمام توتنهام وفينورد".

سلوت يصف جوارديولا بأنه الأفضل في العالم

وأوضح: "ما يزالوا فريقا جيدا للغاية، ولهذا أرى أن جوارديولا واحدا من أفضل المدربين في العالم، فهو دائمًا يجد الحلول للمشاكل".

وتابع: "لن أتفاجأ إذا جاء بحل عبقري آخر، هو أول من أقحم الظهيرين لوسط الملعب، وأول من لعب بقلب دفاع في المركز رقم 6، وبالتالي لن تكون مفاجأة إذا أظهر فكرة لم يأت أحد بها من قبل، وهذا سبب كونه مصدر الإلهام للعديد من المدربين حول العالم".

وبالنظر إلى تقليل البعض من إصابات ليفربول: "يتحدث الناس عن الإصابات عندما تكون النتائج غير جيدة، وبالتالي من الجيد أنه لم يتحدث أحد عننا فهذا يعني أننا نقدم نتائج جيدة، افتقدنا أليسون وديوجو جوتا وترينت ألكسندر أرنولد، وهم لاعبون لهم تأثير هائل في السنوات الأخيرة، ولكن من الجيد أننا لم نتحدث عن ذلك".

وتطرق إلى مستقبل الحارس كيليهير مع الفريق: "أتوقع أن كل لاعب يرغب في أن يكون الأول في الفريق وليس في مركز حراسة المرمى وحسب، والأمر يعود للاعب أن يتقبل دوره، ومنذ بداية الموسم وحتى الآن وكيليهر يتقبل ذلك بسلوك مميز، ومن المبكر الآن الحديث عما سيحدث في الموسم المقبل، وأريد كل لاعب أن يرغب في المشاركة في كل مباراة".

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