اقتصادية قناة السويس تروج لفرص الاستثمار الألماني في مصر

شاركت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسئولين بالحكومة الألمانية، وكذا تجمعات رجال الأعمال وممثلي الشركات الألمانية.

فريق عمل المنطقة الاقتصادية

وشكلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فريق عمل للترويج لفرص الاستثمار في مصر لتشجيع رجال الأعمال الألمان للاستثمار فى مصر.

حيث رافق الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أثناء زيارته للعاصمة الألمانية برلين.

وتم عقد لقاء مع روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ، والذي أشاد برؤية وجهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال.

كما تم عقد العديد من اللقاءات مع مسؤولي شركات ألمانية تعمل في مجال الألياف والدراجات والمعادن لإنتاج الحديد المختزل، بالإضافة إلى عشاء عمل على شرف الوزير بحضور ٢٢ شركة ألمانية.

حيث تم استعراض الإجراءات التصحيحية التي تتبناها الحكومة المصرية لتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالإفراج الجمركي والإصلاح المالي والنقدي والضريبي، بالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب.

ومن المتوقع عقد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بالقاهرة خلال يومي 18 و19 فبراير المقبل بمشاركة وفد رجال أعمال ألمان، حيث سيتم مناقشة كافة الموضوعات الخاصة بدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ووضع خطة عمل تنفيذية في هذا الصدد.

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