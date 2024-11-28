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رياضة

رياض محرز على رأس التشكيل المثالي للجولة الخامسة بدوري أبطال آسيا للنخبة

رياض محرز، فيتو
رياض محرز، فيتو

شهد التشكيل المثالي للجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، تواجد لنجم الجزائري رياض محرز جناح فريق أهلي جدة السعودي.

وقاد رياض محرز فريقه أهلي جدة للفوز 2-1 على مضيفه العين الإماراتي، على ستاد هزاع بن زايد في أبوظبي، حيث قدم تمريرتين حاسمتين لزميله الإنجليزي إيفان توني الذي دخل بديلا في الشوط الثاني.

رياض محرز الأكثر مساهمة تهديفية في دوري أبطال آسيا للنخبة

وأصبح رياض محرز أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف خلال النسخة الحالية من البطولة الآسيوية (سجل 3 وصنع 5).

كذلك بات النجم الجزائري، أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة بواقع 5، متفوقا على جواو كانسيلو الظهير الأيمن للهلال.

وبحسب موقع "سوفا سكور"، فإن محرز تواجد في التشكيلة المثالية للجولة الخامسة، حيث حصل على تقييم 8.3 درجة من 10.

وأوضح الموقع العالمي أن التشكيلة المثالية شهدت أيضًا تواجد البرازيلي أنجيلو جابرييل جناح النصر، بعد حصوله على تقييم 8.7 درجة.

وكان البرازيلي أوسكار نجم شنجهاي الصيني، أبرز اللاعبين الذين تواجدوا في التشكيلة المثالية، حيث حصل على ثاني أعلى تقييم بواقع 9.1 درجة.

جدير بالذكر أن أهلي جدة يتصدر ترتيب مجموعة غرب آسيا، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول 5 جولات برصيد 15 نقطة.

التشكيل المثالي للجولة 5 في دوري أبطال آسيا للنخبة

حراسة المرمى: وان دالي (شاندونج تايشان).

خط الدفاع: فرشاد فرجي (برسيبوليس)، كوتا تاكاي (كاواساكي فرونتالي)، إدي فرانسيس (شانجهاي جرينلاند شينهوا)، سوتا ميورا (كاواساكي).

خط الوسط:رياض محرز (الأهلي)، ماتياس فارجاس (شنجهاي بورت)، أنجيلو جابرييل (النصر)، أوسكار (شنجهاي بورت).

خط الهجوم: يان ماتيوس (يوكوهاما)، دايا تونو (كاواساكي فرونتالي).

الاتحاد الآسيوي يقيّم الحكام

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي إنه سيجري تقييما شاملا للتحكيم، بما في ذلك أداء حكام تقنية الفيديو المساعدة "VAR"، في مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة التي أقيمت هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة السد والهلال، سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمراجعة مفصلة لقرارات التحكيم والأداء العام للحكام".

وأكمل: "ستتم معالجة أي أخطاء محتملة أو قرارات مثيرة للجدل بما يتماشى مع اللوائح والبروتوكولات لتقييم الحكام وتحسين الأداء التي وضعتها لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

واختتم: "يؤكد الاتحاد الآسيوي الحفاظ على أعلى معايير التحكيم في جميع مسابقاته، وضمان جودة واحترافية الحكام كأولوية رئيسية للاتحاد". 

 

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