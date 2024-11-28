خطة مركز بحوث الصحراء لمكافحة سوسة النخيل

استقبل الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء اللواء أ.ح مهندس أمجد المغربي العضو المنتدب لمجلس إدارة شركة المعرفة التطبيقية المصرية للبحوث والخدمات (ميكرز) إحدى الكيانات التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لبحث تعزيز تطبيقات برامج الابتكار والتكنولوجيا في مجال الزراعة.

مكافحة سوسة النخيل

أوضح شوقي أن الدولة المصرية تتبنى مبدأ البحوث التطبيقية كحل فعال لزيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية المحدودة وزيادة الإنتاجية واستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في التشخيص المبكر ومكافحة الأمراض والآفات النباتية والحيوانية وغيرها من التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به في مصر.

تطبيقات التقنية الخضراء

حيث استعرض الاجتماع تطبيقات التقنية الخضراء الحديثة في المجالات الزراعية المختلفة وكيفية الاستفادة من الثورة التكنولوجية الرابعة في دعم قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.

واستعرض اللواء أمجد المغربي تقنية النبضات الرنينية الحيوية ذات الترددات متناهية الإنخفاض لإكتشاف ومكافحة سوسة النخيل الحمراء والآفات الزراعية (بدون استخدام مبيدات أو كيماويات) التي تعتبر أحدث التقنيات الخضراء صديقة البيئة التي تقدمها شركة "ميكرز" في مجالات التشخيص المبكر للأمراض والآفات النباتية والحيوانية وكذلك الاتجاهات الحديثة لمكافحة وعلاج هذه الأمراض.

وأضاف أن أهم مميزات هذه التقنية في مكافحة سوسة النخيل هي المكافحة المساحية للنخيل مما يوفر مكافحة لجميع النخيل بالمزرعة للحد من سرعة انتقال الإصابة من نخلة إلى أخرى، والتأثير على جميع أطوار الحشرة وسهولة التطبيق الحقلي ويمكن تكرار المعاملات بأمان تام وزيادة الإنتاجية قد تصل إلى 20% بأمان تام، وزيادة العناصر الغذائية منتج مميز عالي القيمة.

جولة في المعمل المركزي لمركز بحوث الصحراء

كما تضمنت الزيارة جولة في المعمل المركزي لمركز بحوث الصحراء ومركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، للتعرف على أحدث الأجهزة المستخدمة لتحليل عينات المياه والتربة والنبات،حيث قام الدكتور عبد الحميد الاعسر المشرف على المعامل المركزية بعرض الإمكانيات المتعلقة بالتحاليل الدقيقة للمياه الجوفية والنظائر الثابتة، والأجهزة الأخرى المستخدمة في تقييم كفاءة الأغشية الاسموزية لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية.

وفي الختام عبر شوقي عن خالص شكره وامتنانه واستعداده للتعاون وإجراء التجارب الميدانية لتقييم هذه التقنية في منطقتي سيوة والوادي الجديد، كما عبر اللواء أمجد المغربي عن امتنانه لما لمسه من اهتمام مركز بحوث الصحراء للتعرف على هذه التقنيات والاستعداد للتعاون والتنسيق مع شركة "ميكرز" لتعميم وتعظيم جدوى استخدام هذه التقنيات على نطاق واسع في المجال الزراعي.

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