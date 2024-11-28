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رياضة

موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يستعد فريقا المصري البورسعيدي وبيراميدز لمواجهتهما المرتقبة ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد انتهائها من الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

موعد مباراة بيراميدز والمصري بالدوري 

ويلتقي فريق النادي المصري نظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة الرابعة ببطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريقا بيراميدز والمصري المركزين الثاني والثالث علي الترتيب بجدول الدوري المصري  بنفس الرصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف لصالح الفريق السماوي. 

 

المصري البورسعيدي 
المصري البورسعيدي 

 

 

 

مباراة بيراميدز وساجرادا

واكتسح فريق نادي بيراميدز نظيره ساجرادا الأنجولي بخماسية مقابل هدف على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز وساجرادا 

وأحرز خماسية فريق بيراميدز إبراهيم عادل هدفين في الدقيقة 17 و73 ومحمد حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 49 وماييلي الهدف الثالث في الدقيقة 77 وأحمد عادل قطة في الدقيقة 89.

وأحرز هدف ساجرادا كاتشي في الدقيقة 92.

مباراة المصري وإنيمبا

وحقق فريق المصري البورسعيدي فوزا غاليا علي فريق إنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

اهداف مباراة المصري وإنيمبا

وأحرز هدفي النادي المصري محمود حمادة في الدقيقة 5 و75.

وجاء هدف  المصري الاول من تسديدة قوية من عبد الرحيم دغموم اصطدمت بدفاع إنيمبا وذهبت عند محمود حمادة سددها على يسار حارس إنيمبا داخل الشباك في الدقيقة الخامسة

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