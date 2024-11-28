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أخبار مصر

قرار مهم بشأن القطار الكهربائي بداية من مطلع ديسمبر

القطار الكهربائى
القطار الكهربائى فيتو

أعلنت الشركة المشغلة للقطار الكهربائى ومترو الخط الثالث، إجراء تعديل على تشغيل القطار الكهربائى بداية من 1 ديسمبر المقبل. 

وجاء الإعلان الرسمى للشركة كما يلى: لجميع ركاب  قطار العاصمة، بدايةً من ١ ديسمبر ٢٠٢٤، القطارات هتوصل كل ١٥ دقيقة من الساعة ١٠:٠٠ صباحًا إلى ٢:٠٠ مساءً من محطة عدلي منصور لمحطة مدينة الفنون والثقافة ذهابًا وإيابًا.

وبحسب الإعلان فإنه على المتجهين لمدينة المعرفة تغيير القطار من محطة بدر وللقطار المتجه إلى مدينة المعرفة.

 

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الشركة المشغلة للقطار الكهربائى القطار الكهربائي محطة عدلى منصور محطة مدينة الفنون والثقافة

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