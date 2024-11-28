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رياضة

بعد قرار الأهلي، غرامة إمام عاشور ثاني أكبر عقوبة مالية في تاريخ النادي

إمام عاشور
إمام عاشور

شهدت الساعات القليلة الماضية داخل النادي الأهلي أزمة بين إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق وذلك بعد مشاجرته مع محمد الشناوي حارس مرمي القلعة الحمراء. 

وعلي هامش تلك الأزمة قرر النادي الأهلي تغريم إمام عاشور لاعب الفريق مليون جنيه، كما ذكر الأحمر في بيانه الرسمي.

وكان الأهلي في وقت سابق أعلن عن توقيع غرامة علي محمود كهربا لاعب الفريق تقدر بـ مليون جنيه بسبب ما بدر منه تجاه محمد رمضان المدير الرياضي بالأهلي خلال تواجد الفريق في دولة الإمارات لخوض منافسة كأس السوبر المصري في نسخته الاخيرة والتي توج بها الأهلي.

وتعد غرامتي محمود كهربا وإمام عاشور لاعبي القلعة الحمراء هما أكبر عقوبتين يتم توقيعهما في تاريخ الأهلي حيث لم يسبق وأن غرم الأحمر لاعبا بقيمة مليون جنيه من قبل.

الأهلي يعلن تغريم إمام عاشور 

أعلن  النادي الأهلي عن توقيع غرامة مالية علي إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد أزمته مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق. 

وقال الأهلي في بيان رسمي: “قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي تغريم إمام عاشور مليون جنيه نظرا لما بدر منه في حق محمد الشناوي حارس مرمى الفريق”.   

استبعاد إمام عاشور من التدريبات الجماعية للأهلي

 وكان مصدر داخل النادي الأهلي كشف عن استبعاد إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم من التدريبات الجماعية للفريق بعد نشوب مشاجرة بينه وبين محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء. 

وقال المصدر إنه سيتم توقيع غرامة مالية على عاشور بعد أزمته مع الشناوي وتقدر بـ مليون جنيه. 

وأضاف “ أن هناك شرطا وحيدا لعودة اللاعب للتدريبات الجماعية لـ الأهلي وهو الاعتذار لـ محمد الشناوي ”.  

رمضان يطمئن على ترتيبات رحلة جنوب إفريقيا

 وحرص محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي علي التواصل مع سفارة مصر في جنوب أفريقيا من أجل الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة فريق الكرة يوم 4 ديسمبر القادم استعدادًا لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم 7 من الشهر ذاته في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

 

وكان النادي الأهلي فاز أمس الأول على ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأحرز أهداف الأهلي محمود كهربا هدفين ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات هدفا. 

 

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز 

 ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري  الممتاز

 ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

يمنح مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة البنك الأهلي. 

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