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حوادث

تجديد حبس عامل بتهمة تصوير زميلاته أثناء تغيير ملابسهن داخل محل

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر والشيخ زايد حبس عامل نظافة بمحل حلويات شهير 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بتصوير زميلتيه أثناء تبديل ملابسهما داخل مخزن بالمحل. 

اكتشاف هاتف محمول مشغل على خاصية الفيديو في غرفة تغيير الملابس

وكشفت السيدات مقدمات البلاغ أنهن اكتشفن وجود هاتف محمول مشغل على خاصية الفيديو في غرفة تغيير الملابس، وتبين أنه ملك المتهم، ووجهن اتهاما له بتصويرهن أثناء تبديل ملابسهن.

وكلفت النيابة المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

 

اتهام عامل بتصوير زميلاته داخل محل

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اتهام عامل بتصوير زميلاته داخل محل بالشيخ زايد

ألقى رجال المباحث بالجيزة القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

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