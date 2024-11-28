حي وسط الإسكندرية: عقار العطارين المنهار صادر له قرار إزالة من 2009 وخالٍ من السكان

كشف حي وسط الإسكندرية أن عقار العطارين المنهار أجزاء منه، صادر له قرار إزالة رقم ٧٧ لسنة ٢٠٠٩، وجرى إخلاؤه وتسلم سكانه شققًا بديلة، ولا يوجد مصابون أو وفيات.

وأوضح الحي، أن العقار كان صدر له قرار رقم ٤ لسنة ١٩٩٨٠، ولم ينفذ قاطنوه الترميم إلى أن صدر قرار بالهدم والإخلاء، وجرى إخلاؤه دون هدمه.

تفاصيل انهيار جزئي لعقار بالعطارين

وانهارت أجزاء من منزل قديم مكون من طابقين في منطقة العطارين بحي وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغًا يفيد انهيار أجزاء من منزل شارع بشارع الليثي بمنطقة العطارين، وانتقل مسئولي الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن المنزل بناء قديم، مكون من طابقين، مأهول السكان، وانهيار أجزاء داخلية من العقار، دون حدوث أي إصابات، واحتجاز بعض السكان.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخلاء السكان ووضع حواجز حديدية بمدخل المنزل والشارع المؤدي إليه، لتأمين المارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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