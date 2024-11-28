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رئيس الوزراء يتفقد الأوناش العملاقة بمحطة حاويات "تحيا مصر 1" بميناء دمياط

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

تشغيل خط الرورو، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محطة حاويات تحيا مصر 1؛ لتفقد أعمال البنية الفوقية الجاري تنفيذها بواسطة شركة "دمياط اليانس" المُشغلة للمحطة، وذلك عقب مشاركته في احتفالية تشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري / الإيطالي، ورفع العلم على السفينة "وادي العريش".

رافق رئيس الوزراء خلال تفقد محطة الحاويات، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، واللواء طارق عدلي، رئيس هيئة ميناء دمياط، وقيادات النقل البحري، وعدد من قيادة وزارة النقل وهيئة الميناء.

وخلال التفقد، اطلع رئيس مجلس الوزراء على معدلات تنفيذ الأعمال، كما استمع من مسئولي الشركة لشرح حول مواصفات أوناش المحطة التي تم استقبالها مؤخرا؛ والتي تتكون من 5 أوناش رصيف عملاقة مخصصة لخدمة تداول الحاويات، كدفعة أولى  من  إجمال أوناش  المحطة البالغ عددها 12 ونشا، والتي ستصل  تباعًا وتعد من أحدث أنواع أوناش الرصيف العملاقة على مستوى العالم  من إنتاج شركة  "HHMC" الصينية، حيث من المنتظر أن تُسهم بشكل كبير في زيادة كفاءة وسرعة عمليات الشحن والتفريغ الخاص والحاويات داخل المحطة.

وأشار مسئولو الشركة إلى أن تلك الأوناش العملاقة تتميز بتقنيات متقدمة وقدرات تُلبي متطلبات التعامل مع السفن الضخمة، كما تمتاز بقدرات رفع عالية تتناسب مع الأوزان الثقيلة للحاويات الكبيرة، والتي قد تصل إلى ٧٥ طنا، كما أن لديها قدرة وصول إلى ارتفاعات عالية حتى 57.5 متر من سطح الرصيف وهي كافية للتعامل مع السفن العملاقة التي تمتد لارتفاع ١١ حاوية مع طول الذراع الخارجي للونش ٧٢ مترا، مما يسهم في التعامل مع أكبر عرض لتلك السفن.

وأضاف مسئولو الشركة: كما أنها مزودة بأنظمة السلامة المتقدمة منها حساسات وكاميرات ونظم حماية لضمان سلامة العمليات والأفراد في موقع العمل على الرصيف أو السفينة، بالإضافة إلى التكامل مع الأنظمة الرقمية؛ حيث تدعم الأوناش الحديثة التكامل مع أنظمة إدارة الموانئ الذكية، مما يسمح بتتبع العمليات بشكل لحظي وتحسين التنسيق بين جميع أقسام التشغيل، وفي الوقت نفسه تسهم هذه الإمكانات في جعل الميناء قادرا على التعامل مع الأحجام المتزايدة من سفن الحاويات بسرعة ودقة، مما ينعكس إيجابًا على زمن  التشغيل في الميناء ويزيد من كفاءة العمليات اللوجستية.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه 20 ونش ساحة كهربائي ( RTG ) مخصصة لخدمة الحاويات في ساحات التداول  بالمحطة، ضمن 40 ونش ساحة تصل تباعًا إلى المحطة، التي تعد من أحدث أنواع أوناش الساحات الكهربائية؛ حيث يتم تنفيذ مشروع محطة الحاويات (تحيا مصر 1) وتجهيزه بأحدث المعدات الصديقة للبيئة تأكيدًا على استخدام معدات وأساليب إدارة تداول تساعد على خفض انبعاثات الكربون وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط  يعد من أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء؛ حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالى 1970 مترا وأعماق الأرصفة إلى 18 مترا وساحة خلفية حوالي مليون متر مربع، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3,5 مليون حاوية مكافئة.

ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي شركة دمياط اليانس والتي تضم تحالف ( يوروجيت ألمانيا، كونتشيب إيطاليا، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد)، ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل المحطات، كما يأتي ضمن تنفيذ وزارة النقل للممر اللوجيستي المتكامل ( طنطا / المنصورة / دمياط ) والذي يتكون من ( المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط ) والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز  إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. 
 

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الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء السفينة وادي العريش تداول الحاويات تحيا مصر 1

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