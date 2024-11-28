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أخبار مصر

مدبولي يكشف أهمية إطلاق خط الرورو مع إيطاليا وحجم الصادرات المتوقعة

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن خط الرورو المصري الإيطالي يربط بين ميناءي دمياط وتريستا فى إيطاليا.

وأضاف مدبولي: "إطلاق أول سفينة مصرية تنقل البضائع المصرية إلى أوروبا يعني وجود فرصة أكبر لزيادة الصادرات الزراعية والمواد الغذائية لدول أوروبا".

ولفت: خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل: نحتفل اليوم بإطلاق أول سفينة تصل إلى أوروبا في زمن قياسي.

وتابع: قادرون على زيادة حجم صادراتنا إلى 140 مليار دولار وهذا من خلال الطرق والمواني والبنية التحتية التي تنقل الصادرات إلي الخارج.

ولفت: نسعى لتوفير الإمكانيات اللازمة لجعل مصر مركزا إقليميا لوجيستيا لحركة التجارة.


 

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مدبولى رئيس الوزراء خط الرورو الصادرات الزراعية مصطفي مدبولي

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