مدبولي يكشف أهمية إطلاق خط الرورو مع إيطاليا وحجم الصادرات المتوقعة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن خط الرورو المصري الإيطالي يربط بين ميناءي دمياط وتريستا فى إيطاليا.
وأضاف مدبولي: "إطلاق أول سفينة مصرية تنقل البضائع المصرية إلى أوروبا يعني وجود فرصة أكبر لزيادة الصادرات الزراعية والمواد الغذائية لدول أوروبا".
ولفت: خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل: نحتفل اليوم بإطلاق أول سفينة تصل إلى أوروبا في زمن قياسي.
وتابع: قادرون على زيادة حجم صادراتنا إلى 140 مليار دولار وهذا من خلال الطرق والمواني والبنية التحتية التي تنقل الصادرات إلي الخارج.
ولفت: نسعى لتوفير الإمكانيات اللازمة لجعل مصر مركزا إقليميا لوجيستيا لحركة التجارة.
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