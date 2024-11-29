ليفربول بطل 7 أرقام بارزة بعد الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.. ومودريتش يخوض 100 مباراة كلاعب أساسي مع الريال.. ويوفنتوس يصنع التاريخ بأصغر تشكيلة بتاريخ أندية بلاده

اختتمت مساء أمس الأربعاء، مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025.

خسارة ريال مدريد أمام ليفربول

وشهدت لقاءات الأربعاء صدامات مثيرة أبرزها فوز ليفربول الإنجليزي الصعب 2-0 على ريال مدريد الإسباني، وتفوق بوروسيا دورتموند الألماني على مضيفه دينامو زغرب الأوكراني 3-0، والتعادل السلبي لفريق أستون فيلا الإنجليزي مع يوفنتوس الإيطالي.

أبرز 7 أرقام بعد الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

وبخسارته 0-1 أمام شتورم جراتس النمساوي بات جيرونا أول فريق في تاريخ الأندية الإسبانية الذي يخسر 4 من أول 5 مباريات في مسيرته في دوري أبطال أوروبا.

ولم يحقق جيرونا إلا فوزا يتيما على سلوفان براتيسلافا السلوفيني 2-0، بينما خسر 0-1 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي و2-3 من فينورد روتردام و0-4 من آيندهوفن الهولنديين.

ورغم إهدار ركلة جزاء نجح المصري محمد صلاح في تحقيق الفوز الأول في تاريخه على ريال مدريد بعد 7 هزائم وتعادل في 8 صدامات سابقة مع الميرنجي.

وأنهى ليفربول من جانبه سلسلة 8 مواجهات بلا انتصار على ريال مدريد محققا الفوز الأول ضد الميرنجي منذ مواجهتي ثمن نهائي نسخة 2009.

من جانبه، وصل الإيرلندي كيفين كيليهير حارس مرمى ليفربول بتصديه لركلة جزاء الفرنسي كيليان مبابي إلى 3 تصديات لركلات جزاء من أصل 4 سددت عليه خلال دفاعه عن ألوان الريدز منذ 2019.

وشارك لوكا مودريتش نجم ريال مدريد في المباراة رقم 100 له مع الفريق الملكي كلاعب أساسي في دوري أبطال أوروبا، لينضم إلى عدد من أساطير النادي في هذا الصدد.

أما فالدان ميلويفيتش مدرب رد ستار الصربي فقد تلقى 53 هدفا في 16 مباراة بدوري أبطال أوروبا بمعدل 3.3 هدف للقاء الواحد، وهو الرصيد الأعلى للمدربين الذي قادوا على الأقل 7 مباريات في الشامبيونزليغ.

ومن جانبه، صنع يوفنتوس التاريخ بإشراكه أصغر تشكيلة في تاريخ أندية بلاده بمعدل أعمار بلغ 24 سنة و142 يومًا في مواجهة أستون فيلا في ملعب فيلا بارك.

غزارة تهديفية في الجولة الخامسة

وشهدت مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا غزارة تهديفية بعد إحراز عدد 67 هدفا.

وحقق أتلتيكو مدريد الاسباني أكبر فوز بالجولة الخامسة بعدما تخطي سبارتا براج خارج ملعبه بسداسية نظيفة ونفس الأمر بعدما حقق أتالانتا الفوز علي يونج بويز 6-1.

التشكيل المثالي للجولة الخامسة

نتائج مباريات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا



سبارتا براج 0-6 أتلتيكو مدريد

سلوفان براتيسلافا 2-3 ميلان

بايرن ميونخ 1-0 باريس سان جيرمان

برشلونة 3-0 بريست

مانشستر سيتي 3-3 فينورد

إنتر ميلان 1-0 لايبزيج

ليفركوزن 5-0 سالزبورج

سبورتنج لشبونة 1-5 أرسنال

يونج بويز 1-6 أتالانتا

النجم الأحمر 5-1 شتوتجارت

ستورم جراتس 1-0 جيرنا

أستون فيلا 0-0 يوفنتوس

موناكو 2-3 بنفيكا

آيندهوفن 3-2 شاختار

ليفربول 2-0 ريال مدريد

سيلتك 1-1 كلوب بروج

بولونيا 1-2 ليل

دينامو زغرب 0-3 دورتموند

أستون فيلا ويوفنتوس، فيتو

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الخامسة

1- ليفربول 15 نقطة.

2- إنتر ميلان 13 نقطة.

3- برشلونة 12 نقطة.

4- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

5- أتالانتا 11 نقطة.

6- باير ليفركوزن 10 نقطة.

7- آرسنال 10 نقاط.

8- موناكو 10 نقاط.

9- أستون فيلا 10 نقاط.

10- سبورتينج لشبونة 10 نقاط.

11- بريست 10 نقاط.

12- ليل 10 نقاط.

13- بايرن ميونخ 9 نقاط.

14- بنفيكا 9 نقاط.

15- أتلتيكو مدريد 9 نقاط.

16- ميلان 9 نقاط.

17- مانشستر سيتي 8 نقاط.

18- أيندهوفن 8 نقاط.

19- يوفنتوس 8 نقاط.

20- سيلتك 8 نقاط.

21- فينورد 7 نقاط.

22- كلوب بروج 7 نقاط.

23- دينامو زغرب 7 نقاط.

24- ريال مدريد 6 نقاط.

25- باريس سان جيرمان 4 نقاط.

26- شاختار 4 نقاط.

27- شتوتجارت 4 نقاط.

28- سبارتا براج 4 نقاط.

29- شتورم جراتس 3 نقاط.

30- جيرونا 3 نقاط.

31- ريد ستار 3 نقاط.

32- ريد بول سالزبورج 3 نقاط.

33- بولونيا، نقطة.

34- لايبزيج، بدون رصيد من النقاط.

35- سلوفيان براتيسلافا، بدون رصيد من النقاط.

36- يونج بويز، بدون رصيد من النقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.