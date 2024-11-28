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مدبولي يشهد إطلاق خط "الرورو" المصري الإيطالي.. نقلة نوعية لتعزيز الصادرات الزراعية والصناعية.. تقليص زمن الشحن لأوروبا.. وخلق 2000 فرصة عمل جديدة

اطلاق اول سفينة رورو
اطلاق اول سفينة رورو

اطلاق خط الرورو بين مصر وإيطاليا، في يوم هام لقطاع النقل البحري في مصر، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، احتفالية وزارة النقل المصرية مُمثلة في هيئة ميناء دمياط البحري، الخاصة بتشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري / الإيطالي.

رؤية السيسي لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي

وخلال فعاليات الاحتفال بتشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مضيفًا أن المشروع سيساهم في تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا.

فتح الأسواق الأوروبية أمام الصادرات المصرية

من جانبه، قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية والشعب المصري العظيم، على إطلاق هذا الخط الهام الذي سيساهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية.

ممر أخضر لتعزيز التعاون المصري الإيطالي

ولفت الوزير إلى أن هذه الخطوة تُمثل نتاج وثمرة جهود كبيرة من الجانبين المصري والإيطالي لتسيير التشغيل المستدام لخط الرورو بين مصر وإيطاليا لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، لإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، وهو ما يجسد العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين.

تخفيض التكاليف ودعم تنافسية المنتج المصري

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن هذا الخط يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، كما يدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع؛ والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق.

فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المصري

وأشار الوزير إلى أن تشغيل خط الرورو الجديد سيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، ما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي بشكل كبير.

الشحن السريع: وصول الشحنة في يومين ونصف فقط

وأكد ممثلو شركات الشحن أن الخط الجديد سيتيح وصول المنتجات إلى المدن الأوروبية في يومين ونصف فقط، مقارنة بنحو 6 أيام بالطرق التقليدية، ما يعزز فرص التصدير السريع.
وأشاد السفير ميكلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، بالمشروع، مؤكدًا أنه خطوة كبيرة لدعم التجارة بين البلدين وتوسيع أسواق المنتجات المصرية في أوروبا.

تخفيض رسوم الموانئ والمرور لدعم تشغيل خط الرورو 

وأشار الفريق مهندس/ كامل الوزير إلى أنه تم تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88% ورسوم المرور على الطرق المصرية لتيسير حركة الشحن بين مصر وإيطاليا، مما يعزز الاستفادة الاقتصادية للجانبين.

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