حدث تاريخي غير مسبوق في كأس الكونفدرالية

انتهت لقاءات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث شهدت البطولة حدثا تاريخيا بنظامها الحديث.

حدث تاريخي في الكونفدرالية الأفريقية

وشهدت البطولة تفوق 8 أندية في المجموعات الأربع، حيث حققت كل الفرق الفوز على خصومها بدون استقبال أي أهداف.

وجاءت نتائج المجموعة الأولى، فوز نادي الرياضي القسنطيني على الصفاقسي التونسي ( 1-0 ) عن طريق إبراهيم ديب، بينما تفوق نادي سيمبا التنزاني ( 1-0) على برافوس دو ماكويس الأنجولي بركلة جزاء عن طريق جان أهووا.

وفي المجموعة الثانية، تفوق نادي الملعب المالي على ستيلينبوش ( 2-0) بقدم حمان مانجان وداوودا كوليبالي، وحقق نهضة بركان الفوز على سي دي لوندا سول ( 2-0) سجلهما إيوسوفو دايو.

وبالمجموعة الثالثة تفوق نادي أسيك ميموزا على جاراف السنغالي ( 2-0) بقدم رزاق سيسي وكانكوندي تشيسونجو، وفاز اتحاد الجزائري على أورابا يونايتد البوتسواني بنتيجة (6-0) عن طريق إسماعيل بلقاسمي (هدفين) وسعدي رضواني ووالي موسى علي ونبيل لعمارة وأسامة شيتة.

وشهدت المجموعة الرابعة تفوق المصري على نادي إنييمبا (2-0 ) سجلهما محمود حمادة، وفاز الزمالك على بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 2-0 عن طريق إيشو ودونجا.

ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية بعد الجولة الأولى

المجموعة الأولى

1- شباب قسنطينة 3 نقاط

2- سيمبا 3 نقاط

3- برافوس 0 نقاط

4- الصفاقسي 0 نقاط

المجموعة الثانية

1- نهضة بركان 3 نقاط

2- الملعب المالي 3 نقاط

3- لوندا سول 0 نقاط

4- ستيلينبوش 0 نقاط

المجموعة الثالثة

1- اتحاد العاصمة 3 نقاط

2- أسيك ميموزا 3 نقاط

3- دياراف 0 نقاط

4- أورابا يونايتد 0 نقاط

المجموعة الرابعة

1- المصري 3 نقاط

2- الزمالك 3 نقاط

3- بلاك بوز 0 نقاط

4- إنيمبا 0 نقاط

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