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محافظات

إزالة 32 حالة تعدٍ فى حملة إزالات مكبرة بقرية المحروسة فى قنا

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قامت الوحدة المحلية لقرية المحروسة،التابعة لمحافظة قنا برئاسة محمد عبدالحفيظ نائب المدينة،وطلعت عبدالشافي رئيس القرية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بتنفيذ  ٣٢ حالة إزالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة ٨٧٧٥ متر عبارة عن مبانى وأسوار بالطوب الأبيض والأسمنت.

جهود منع انتشار العشوائيات في قنا

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.

مكافحة التعدي على أراضي أملاك الدولة

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب،وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

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الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرية المحروسة قنا محافظة قنا محافظ قنا

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