خبير قانون دولي يكشف أسباب صعوبة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور ايمن سلامة، خبير القانون الدولي: إن تطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة كوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني أمر صعب لعدم توافر شروط عديدة في غزة عكس الحالة اللبنانية التى كان فيها توافق دولي بين الوسيطين الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، حيث أسفرت جهود الوساطة فى نهاية المطاف عن توقيع اتفاق، وهذا التوافق ما نعنيه هنا هو التوافق الدولي غير الموجود في حالة غزة.

الضمانات الأمنية التي طالبت بها إسرائيل في غزة أكبر بكثير من لبنان

وأكد سلامة في تصريح لـ “فيتو” أنه لم تنجح جهود الوساطة الثلاثية التي قامت بها الولايات المتحدة الامريكية ومصر وقطر فى حلحلة الموقف أو تقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل، فالضمانات الأمنية التي طالبت بها إسرائيل فى غزة أكبر بكثير من التي طالبت بها فى لبنان، فإسرائيل طالبت بوقف إطلاق الصواريخ والتخلي عن العمليات المسلحة، فيما ترى إسرائيل أن مصلحتها تصفية حماس عن بكرة أبيها، وهذا الأمر لم يكن وارد في حالة حزب الله في لبنان.

حماس لن تقبل وقف اطلاق النار دون فك الحصار

وتابع: من الصعب أن تقبل حماس وقف اطلاق النار دون فك الحصار المفروض على قطاع غزة، أما عن تحقيق تسوية سياسية نهائية أو توقيع اتفاقية سلام بين دولة فلسطين وإسرائيل فهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا باقامة الدولة الفلسطينية.

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