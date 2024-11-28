الجمعة 29 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير قانون دولي يكشف أسباب صعوبة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

ايمن سلامة،فيتو
ايمن سلامة،فيتو

قال الدكتور ايمن سلامة، خبير القانون الدولي: إن تطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة كوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني أمر صعب لعدم توافر شروط عديدة في غزة عكس الحالة اللبنانية التى كان فيها توافق دولي بين الوسيطين الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، حيث أسفرت جهود الوساطة فى نهاية المطاف عن توقيع اتفاق، وهذا التوافق ما نعنيه هنا هو التوافق الدولي غير الموجود في حالة غزة.

الضمانات الأمنية التي طالبت بها إسرائيل في غزة أكبر بكثير من لبنان

وأكد سلامة في تصريح لـ “فيتو” أنه لم تنجح جهود الوساطة الثلاثية التي قامت بها الولايات المتحدة الامريكية ومصر وقطر فى حلحلة الموقف أو تقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل، فالضمانات الأمنية التي طالبت بها إسرائيل فى غزة أكبر بكثير من التي طالبت بها فى لبنان، فإسرائيل طالبت بوقف إطلاق الصواريخ والتخلي عن العمليات المسلحة، فيما ترى إسرائيل أن مصلحتها تصفية حماس عن بكرة أبيها، وهذا الأمر لم يكن وارد في حالة حزب الله في لبنان.

حماس لن تقبل وقف اطلاق النار دون فك الحصار

وتابع: من الصعب أن تقبل حماس وقف اطلاق النار دون فك الحصار المفروض على قطاع غزة، أما عن تحقيق تسوية سياسية نهائية أو توقيع اتفاقية سلام بين دولة فلسطين وإسرائيل فهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا باقامة الدولة الفلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع غزة إسرائيل المقاومة الفلسطينية لبنان الولايات المتحده الامريكيه

مواد متعلقة

استشهاد 24 فسطينيًا في ضربات إسرائيل الإجرامية على قطاع غزة

اليونيسف: تدمير 95% من المدارس التي تؤوي نازحين في قطاع غزة

الرئيس السيسي وملك الأردن يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44176 شهيدا

الأكثر قراءة

ازدراء أديان وهدم لقيم المجتمع، محامي إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة في التسجيل الصوتي لـ محمد عادل

الدورة اكتملت، عالم يحذر من زلزال قوي تشهده هذه المناطق قريبا وانهيار 7 سدود

رئيس الإسماعيلي: الحكام يجاملون الأهلي والزمالك وأتمنى ضم أفشة للدراويش

بتخفيضات تصل لـ 48%، أسعار الشاشات ضمن عروض يوم الجمعة البيضاء 2024

تبكير القبض، جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 لجميع العاملين بالدولة

فكرة لا تموت، عربية الدفا تعود من جديد لتوزيع شوربة العدس بشوارع الزقازيق لمواجهة البرد (صور)

مفاجأة قد تهوي بتاريخ، رئيس الإسماعيلي يلمح إلى بيع النادي لمستثمرين سعوديين

شاهد، سقوط وزير داخلية ليبيا من على ظهر حصانه أثناء مهرجان للفروسية

منوعات

المزيد

الدورة اكتملت، عالم يحذر من زلزال قوي تشهده هذه المناطق قريبا وانهيار 7 سدود

شاهد، سقوط وزير داخلية ليبيا من على ظهر حصانه أثناء مهرجان للفروسية

تبرئة ألماني من تهمة قتل بعد سجنه 13 عاما

واقعة غريبة، موسيقار روسي يقيم حفلًا بالثيرمين دون لمسها بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس 28-11-2024

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس في الأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

دفاع سفاح التجمع يكشف تفاصيل مثيرة خلال جلسة محاكمته (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية