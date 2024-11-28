الجمعة 29 نوفمبر 2024
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سياسة

خبير استراتيجى يكشف ورقة الضمانات الامريكية لإسرائيل في الاتفاق مع حزب الله

طارق فهمى،فيتو
طارق فهمى،فيتو

كشف الدكتور طارق فهمى،الخبير الاستراتيجى،استاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة عن ورقة الضمانات الامريكية لإسرائيل في اتفاق وقف اطلاق النار مع حزب الله،حيث تعتزم إسرائيل والولايات المتحدة تبادل معلومات استخباراتية حساسة تتعلق بانتهاكات، بما في ذلك أي اختراق من حزب الله داخل الجيش اللبناني.
 

يحق للولايات المتحدة مشاركة المعلومات التي تقدمها إسرائيل مع أطراف ثالثة

 

واكد فى صفحتة بالتواصل الاجتماعى انة يحق للولايات المتحدة مشاركة المعلومات التي تقدمها إسرائيل مع أطراف ثالثة متفق عليها (الحكومة اللبنانية أو اللجنة) لتمكينهم من التعامل مع الانتهاكات،فضلا عن 
التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل لكبح أنشطة إيران المزعزعة في لبنان، بما في ذلك منع نقل الأسلحة أو أي دعم من إيران.
 

اعتراف الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الرد على التهديدات القادمة من الأراضي اللبنانية

 

وواصل فهمي حديثة قائلا من بين الضمانات ان تعترف الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الرد على التهديدات القادمة من الأراضي اللبنانية وفقًا للقانون الدولى،وفي المنطقة الجنوبية، تحتفظ إسرائيل بحقها في التحرك في أي وقت ضد الانتهاكات للالتزامات،اما خارج المنطقة الجنوبية، تحتفظ إسرائيل بحقها في التحرك ضد تطور التهديدات الموجهة إليها إذا لم تستطع أو لم ترغب لبنان في إحباط هذه التهديدات، بما في ذلك إدخال أسلحة غير قانونية إلى لبنان عبر الحدود والمعابر.
 

الطلعات الجوية الإسرائيلية فوق لبنان لأغراض الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع فقط

 

وتابع من بين الضمانات ايضا اذا قررت إسرائيل اتخاذ مثل هذه الخطوات، ستبلغ الولايات المتحدة بذلك في كل حالة ممكنة،وستُنفذ الطلعات الجوية الإسرائيلية فوق لبنان لأغراض الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع فقط، وستكون غير مرئية للعين المجردة قدر الإمكان، ولن تكسر حاجز الصوت
حيث تجري أقمار صناعية تابعة للولايات المتحدة الأميركية ستراقب كل ما يجري في جنوب لبنان.

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لبنان إسرائيل الولايات المتحده الامريكيه وقف اطلاق النار حزب الله

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