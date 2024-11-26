الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليتشي يفوز على فينيزيا 0/1 في الدوري الإيطالي

ليتشي وفينيزيا، فيتو
ليتشي وفينيزيا، فيتو

فاز فريق ليتشي على مضيفه فينيزيا (1/0)، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع فريق ليتشي رصيده إلى 12 نقطة، في المركز الخامس عشر، بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وفي المقابل، تجمد رصيد فينيزيا عند 8 نقاط، في المركز العشرين والأخير.

وسجل باتريك دروجو هدف المباراة الوحيد لفريق ليتشي في شباك فينيزيا، في الدقيقة 70.

أرقام سعود عبد الحميد في الدوري الإيطالي 

دخل الدولي السعودي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن فريق روما، تاريخ الدوري الايطالي خلال مواجهة نابولي.

ونجح نابولي في تحقيق الفوز على نظيره روما بهدف نظيف، مساء أول أمس الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 13 من المسابقة.

شهدت المباراة مشاركة سعود عبدالحميد في الدقيقة 78، بديلا لزميله التركي زكي شيليك، ليصبح أول لاعب سعودي يشارك في تاريخ الكالتشيو.

وخلال مشاركته الأولى مع الفريق الإيطالي، لعب سعود عبدالحميد 12 دقيقة فقط، وبلغت خلالها نسبة دقة تمريراته 89%، حيث مرر 8 تمريرات ناجحة من أصل 9.

ولمس سعود عبدالحميد الكرة في 12 مرة، وأكمل مراوغة واحدة بنسبة 100%، وحصل على خطأ، وفقد الاستحواذ مرتين.

وحصل سعود عبدالحميد على إجمالي تقييم في المباراة بنسبة 6.7 وفقا لموقع سوفا سكور المتخصص في إحصائيات اللاعبين.

يذكر أن سعود عبدالحميد انتقل إلى صفوف روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من الهلال السعودي.

ولم يشارك اللاعب السعودي في أي من المباريات ال12 الأولى بالمسابقة، ولكنه لعب في مباراتين في الموسم الجاري من الدوري الأوروبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليتشي فينيزيا الدوري الإيطالي فريق ليتشي

مواد متعلقة

نابولي يعتلي صدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على روما بهدف (صور)

بالأرقام، ميلان يحقق أسوأ انطلاقة في الدوري الإيطالي منذ 4 سنوات

وسائل الاعلام الايطالية تصف قمة ميلان ويوفنتوس بالمملة

أتالانتا يفوز على بارما ويتقاسم صدارة الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان

الأكثر قراءة

بعد خسائره المالية، رمضان صبحي يطلب تعويض 4.5 مليون دولار بسبب أزمة المنشطات

أناني وما بيفكرش إلا في نفسه، هجوم شرس من أسطورة ليفربول ضد محمد صلاح بعد تصريحاته

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 - 11 - 2024

مفيدة شيحة: تصريحات محمد صلاح تؤكد عدم استعداده نفسيا للرحيل عن ليفربول (فيديو)

محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة للمركب السياحي الغارق (فيديو)

انفجارات في شمال إسرائيل في قصف صاروخي لـ حزب الله ووقوع إصابات (فيديو)

وزير المالية يقرر نقل الشحات غتوري من منصب رئيس مصلحة الجمارك

منوعات

المزيد

خسائر بقيمة 12 ألف دولار، ذئاب مفترسة تقتل قطيع أغنام في تركيا

القضاء العراقي يصدر أحكاما بالسجن في قضية "سرقة القرن"

وظائف ضمن الأعلى أجرا في روسيا، تعرف عليها

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الإثنين 25/11/2024

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الأثنين 25-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

ملك الرقم 10.. مارادونا صاحب هدف يد الرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 26 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بالرزق الوفير وتحقيق الأمنيات

المزيد
الجريدة الرسمية