ليتشي يفوز على فينيزيا 0/1 في الدوري الإيطالي

فاز فريق ليتشي على مضيفه فينيزيا (1/0)، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع فريق ليتشي رصيده إلى 12 نقطة، في المركز الخامس عشر، بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وفي المقابل، تجمد رصيد فينيزيا عند 8 نقاط، في المركز العشرين والأخير.

وسجل باتريك دروجو هدف المباراة الوحيد لفريق ليتشي في شباك فينيزيا، في الدقيقة 70.

أرقام سعود عبد الحميد في الدوري الإيطالي

دخل الدولي السعودي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن فريق روما، تاريخ الدوري الايطالي خلال مواجهة نابولي.

ونجح نابولي في تحقيق الفوز على نظيره روما بهدف نظيف، مساء أول أمس الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 13 من المسابقة.

شهدت المباراة مشاركة سعود عبدالحميد في الدقيقة 78، بديلا لزميله التركي زكي شيليك، ليصبح أول لاعب سعودي يشارك في تاريخ الكالتشيو.

وخلال مشاركته الأولى مع الفريق الإيطالي، لعب سعود عبدالحميد 12 دقيقة فقط، وبلغت خلالها نسبة دقة تمريراته 89%، حيث مرر 8 تمريرات ناجحة من أصل 9.

ولمس سعود عبدالحميد الكرة في 12 مرة، وأكمل مراوغة واحدة بنسبة 100%، وحصل على خطأ، وفقد الاستحواذ مرتين.

وحصل سعود عبدالحميد على إجمالي تقييم في المباراة بنسبة 6.7 وفقا لموقع سوفا سكور المتخصص في إحصائيات اللاعبين.

يذكر أن سعود عبدالحميد انتقل إلى صفوف روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من الهلال السعودي.

ولم يشارك اللاعب السعودي في أي من المباريات ال12 الأولى بالمسابقة، ولكنه لعب في مباراتين في الموسم الجاري من الدوري الأوروبي.

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