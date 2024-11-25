الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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اقتصاد

مصادر: شريف الكيلاني قائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك بدلا من الشحات غتوري

الشحات غتوري
الشحات غتوري

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية عن خليفة الشحات غتوري في رئاسة مصلحة الجمارك،  بعد قرار وزير المالية نقل الغتوري من منصبه. 

شريف الكيلاني يخلف الشحات غتوري كقائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك 

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، مرشح بقوة ليقوم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك  خلال الفترة الحالية لحين تعيين رئيس جديد للمصلحة.

وأصدر أحمد كجوك وزير المالية قرار رقم 502 الصادر في 25 نوفمبر لسنة 2024، بشأن نقل الشحات عبد البر إبراهيم غتوري، الشاغل لوظيفة رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية، لشغل وظيفة (تكرارية) استشاري قطاع من ذات المستوى الوظيفي بذات المصلحة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية.

وجاء نص القرار الذي حصلت “فيتو” على نسخة منه كالآتي:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲٠١٦، ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2016 بالتفويض في بعض الاختصاصات وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 427 لسنة 2024، ولصالح العمل ومقتضياته.

قرر

(المادة الأولى)
ينقل الشحات عبد البر إبراهيم غتورى، الشاغل لوظيفة رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية، لشغل وظيفة (تكرارية) استشاري قطاع من ذات المستوى الوظيفي بذات المصلحة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية.

(المادة الثانية)
ينقل المذكور الشاغل لوظيفة استشارى قطاع بمصلحة الجمارك بوزارة المالية بذات المستوى الوظيفي، إلى ديوان عام وزارة المالية بعد التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

(المادة الثالثة)
مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من هذا القرار، يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

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