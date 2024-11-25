المعرض السلبي بالملتقى الدولي للصناعة يشهد مشاركة واسعة من مؤسسات صناعية

شهد “المعرض السلبي” المقام بجناح وزارة الصناعة والنقل بالملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE في نسخته الثالثة، والمنعقد في مركز مصر للمعارض الدولية ولمدة ثلاثة أيام، مشاركة واسعة من مؤسسات صناعية، وشركات من مختلف القطاعات الصناعية سواء المحلية والأجنبية وكذلك جهات حكومية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة

توفير بيئة داعمة للاستثمار

ويتضمن المعرض قطاعات صناعية مختلفة، ويسهم هذا التواجد في توفير بيئة داعمة للاستثمار، والتعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الصناعة.

واستقبل جناح مركز تحديث الصناعة برئاسة دعاء سليمة، رئيس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية الفريق مهندس/كامل الوزير، والمهندس/محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات وذلك خلال على هامش فعاليات المعرض المُصاحب للملتقى الدولي للصناعة في نسخته الثالثة والمنعقد في مركز مصر للمعارض الدولية ولمدة ثلاثة أيام.

عرض مستلزمات الإنتاج التي لا يتم إنتاجها محليًا ويتم استيرادها من الخارج

وتعرف رئيس الوزراء على المعرض السلبي الذي يستهدف عرض مستلزمات الإنتاج التي لا يتم إنتاجها محليًا ويتم استيرادها من الخارج، بمشاركة المصنعين والموردين المحليين، بغرض التعاون بينهم لكي يتم إنتاجها محليًا لتوفير العملة الصعبة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية

برنامج تمكين التصنيع محليًا

ويعمل المركز على هذا الملف ضمن برنامج تمكين التصنيع محليًا.

عرض قطع الغيار الصغيرة والمتوسطة الأكثر استيرادا

ويضم المعرض جناح وزارة الصناعة بمشاركة الوزرات المعنية، وتضم النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقطاع الأعمال، والبترول والثروة المعدنية، والطيران المدني، والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ⁠هيئة قناة السويس؛ وذلك لعرض قطع الغيار الصغيرة والمتوسطة الأكثر استيرادا، لبحث إمكانية تصنيعها محليا، من خلال الشركات المصرية بنفس الجودة وتخفيض التكلفة والعملة الأجنبية.

عرض لتصنيع مستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محليًا لتلبية احتياجات السوق المحلية

والمعرض السلبي يشمل عرض لتصنيع مستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محليًا لتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف الصناعات وتقليل الواردات، والمقرر اقامته بجناح الوزارة بالمعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE في نسخته الثالثة والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية والذي تنطلق فعاليته اعتبارًا من اليوم وتستمر حتى يوم 27 نوفمبر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أن الهدف من هذا المعرض السلبي هو استعراض الوزارة لمستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محليًا ويتم استيرادها من الخارج.

وذلك بحضور المصنعين والموردين المحليين بغرض التنسيق والتعاون بينهما لكي يتم انتاجها محليًا لتوفير العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية لتصبح قادرة على المنافسة امام المنتجات الأجنبية، خاصة مع قيام بعض المصنعين باستيراد مستلزمات وقطع الغيار لعدم علمه بوجود مورد محلي بإمكانه تصنيع هذه المستلزمات بنفس جودة ومواصفات المستورد

وأشار إلى أن المعرض سيضم أيضًا قطع الغيار الأكثر استيرادًا في نطاق الوزارات والجهات الحكومية ليتسنى للموردين المحليين دراسة إمكانية تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها.

رئيس الوزراء يشهد افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثالثة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور فاعل يضم عددًا من الوزراء، والمحافظين، وممثلي البعثات الدبلوماسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الهيئات، وكبار المسئولين، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمُستثمرين والمُصنعين المحليين والأجانب، وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص، وممثلي قطاع المصارف والكيانات الاقتصادية الصناعية والتجارية، ومجموعة كبيرة من الاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مركز المنارة للمؤتمرات، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن رعاية الرئيس لهذا الحدث تأتي من منطلق اهتمام الدولة الأصيل بالنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتًا إلى دعم الدولة لهذا الملتقى لكونه منصة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وطرح الحلول، وتفعيل الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية عربيًّا وإفريقيًّا وعالميًّا.

ويشهد الملتقى هذا العام عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تقام على التوازي؛ حول الاستثمار في الصناعة، والاستدامة، وصناعة الطاقة، والتحول الرقمي الصناعي، والتغيرات الاقتصادية، ودعم الصادرات المصرية، ومستقبل الصناعات الكيماوية، وآليات دعم الصناعة الوطنية، والفرص الناشئة في مجال الصناعة، وتمويل الصناعات المستدامة، ودور المشروعات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، وكذلك مجالات التعاون الاقتصادي مع الدوائر العربية والإقليمية والدولية، ويضم قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية، مع معرض يضم 18 قطاعًا صناعيًا لأول مرة.

وشهدت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي حول تطور القطاع الصناعي المصري والفرص الواعدة به، واستعراض نتائج تطوير عدد من المصانع والشركات خلال السنوات الماضية وتوسع أنشطتها وثمار ذلك في دفع حجم الصادرات الوطنية، إلى جانب التطرق لتأثيرات النهوض في قطاعات الطرق والمدن الجديدة والموانئ والبنية الأساسية في تعزيز فرص النمو الصناعي في السوق المصرية، وجذب شركات عالمية لضخ استثماراتها في مصر.

بالإضافة إلى برنامج دعم الصادرات، وخطوات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دور المدارس والجامعات والمعاهد التكنولوجية على مستوى الجمهورية في إعداد الكوادر الصناعية المؤهلة، سعيًا للتوسع في اعتماد وسائل التكنولوجيا في التصنيع، بما يؤكد مضي الدولة المصرية في سعيها لتهيئة كافة الفرص لدعم الصناعة.

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