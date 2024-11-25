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خسائر بقيمة 12 ألف دولار، ذئاب مفترسة تقتل قطيع أغنام في تركيا

أغنام، فيتو
أغنام، فيتو

هاجمت ذئاب مفترسة حظيرة أغنام في تركيا، وقتلت 60 رأسًا في أولى هجمات الشتاء التي تشنها الحيوانات المفترسة على المواشي في المناطق الريفية الباردة.

ووقع الهجوم في قرية "باليايلا" في ولاية "ايرزنجان" شمال وسط تركيا، حيث تتسم المنطقة بالجو البارد الذي تتخلله الثلوج في فصل الشتاء، وتنشط هجمات الذئاب وحيوانات مفترسة أخرى.

وأظهرت صورة من داخل الحظيرة التي تعرضت للهجوم، عشرات الأغنام النافقة بعد هجوم الذئاب خلال ساعات الليل.

هجمات الحيوانات المفترسة في فصل الشتاء

وقالت وسائل إعلام محلية، إن مالك الحظيرة، لم يشعر بهجمات الذئاب إلا في وقت متأخر، ما تسبب بذلك الكم الكبير من الخسائر.

وتقدر قيمة خسارة مالك القطيع، بنحو نصف مليون ليرة تركية (أكثر من 12 ألف دولار).

ويلجأ مربو المواشي لحماية حيواناتهم في فصل الشتاء من الحيوانات المفترسة عبر حبسها في حظائر والاستعانة بكلاب الحراسة المدربة.

كما يتحاشى سكان القرى في المناطق الباردة الخروج ليلًا خشية هجمات تلك الحيوانات التي تقترب من التجمعات السكانية بحثًا عن الطعام.

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تركيا الحيوانات المفترسة ذئاب الشتاء المناطق الريفية فصل الشتاء المواشي الذئاب

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