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محافظات

استمرار عمليات البحث عن المفقودين في حادث غرق يخت "سي ستوري" بالبحر الأحمر

فيتو
فيتو

تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين 12 أجنبيا و4 مصريين، فى حادث غرق اللنش السياحي جنوب البحر الأحمر بمرسي علم.

وعلمت “فيتو”من مصادرها أن فرق الإنقاذ تجري عمليات تمشيط المنطقة للبحث عن ناجين آخرين ولن تتوقف العمليات لحين العثور على جميع المفقودين.

وكان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قد أعلن أنه جرى مراجعة الموقف الفني ليخت "سي ستوري" الغارق، وتبين أن آخر تفتيش من السلامة البحرية كان في شهر مارس 2024.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه حصل على شهادة صلاحية لمدة عام، ولا توجد أي ملاحظات أو عيوب فنية فيما يتعلق بالمركب.

وأكد المحافظ على استمرار عمليات التحقيق من قبل الجهات المعنية مع طاقم المركب لمعرفة أسباب الحادث.

حالة الطوارئ لاستقبال جميع حالات حادث غرق اللانش

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، حالة الطوارئ لاستقبال جميع حالات حادث غرق اللانش السياحي حيث تم العثور على 28 ناجيا تم نقل عدد منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ومازال البحث جار عن 16 مفقودا.

فيما وجهت مديرية الصحة وبالتنسيق مع المحافظة على ضرورة توفير الرعاية الصحية لجميع الناجين، وتوفير الأسرَّة اللازمة وأكياس الدم وغرف العناية المركزة.

معايير السلامة والأمان بالبحر الأحمر 

 وشدد  اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان. 

كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، مشيدًا بتعاون الأجهزة المختصة والفرق الميدانية.

وأكد  أن المحافظة ستواصل متابعة التطورات بشكل دقيق، وستعلن عن أي مستجدات في حينها.

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