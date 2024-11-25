أسماء الناجين من طاقم يخت "سي ستوري" الغارق بالبحر الأحمر

حصلت “فيتو”على أسماء الناجين من طاقم اللانش الغارق بمرسى علم التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

وجاءت أسماء الناجين من الطاقم كالتالي: أحمد رمزى ويعمل غطاس، محمد إبراهيم، أیمن فولي، أحمد سید علي، وناجح أمين، ومحمد محمدی متولي، أحمد عادل، ومحمد مصطفى، وعلي شعبان.

الحالة الصحية للناجين من غرق لانش بمرسى علم

فيما أكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، أن جميع من تم إنقاذهم بصحة جيدة ويتلقون الإسعافات الاولية، مشيرًا أنهم من مدينة القصير جنوب البحر الأحمر.

وكان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أعلن نجاح جهود الإنقاذ في إنقاذ 28 شخصًا حتى الآن من حادث غرق اللانش السياحي "سي ستوري" جنوب مدينة مرسى علم، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على 17 مفقودا.

وأشار المحافظ إلى أن القوات مستمرة في تمشيط المنطقة بالتنسيق مع مركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة. وأكد أن الناجين الذين تم إنقاذهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مع تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين.

وشدد اللواء حنفي على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان.

كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، مشيدًا بتعاون القوات المختصة والفرق الميدانية في هذا الحادث.

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