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اقتصاد

خبير يكشف توقعات سعر أوقية الذهب بنهاية العام الجاري (فيديو)

اسعار الذهب، فيتو
اسعار الذهب، فيتو

أسعار الذهب، كشف محمد صلاح خبير بسوق الذهب والمجوهرات، توقعاته بشأن أسعار المعدن الأصفر والمستويات التي ستغلق عليها العام الجاري.

 

سعر أوقية الذهب

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس" إلي انخفاض سعر أوقية الذهب اليوم بنسبة وصلت إلي 3% لتستقر حاليا إلي مستوى 2630 دولارا.

وأشار إلي أن التراجعات الحالية في أسعار الذهب طبيعية مع عدم وجود أي تصعيد جيوسياسي بين روسيا وأوكرانيا، وبعد فوز دونالد ترامب.

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سعر أوقية الذهب المتوقع

وأوضح: في حال استقرت التوترات الجيو سياسية، ووجود هدنة بين إسرائيل ولبنان، والتهدئة ما بين روسيا وأوكرانيا سينخفض سعر أوقية الذهب إلي 2550 دولارا، ومنها بناء مراكز شراء جديدة.

العامل المؤثر في ارتفاعات اسعار الذهب

ولفت إلي أن التوترات الجيو سياسية هي العامل المؤثر في أسعار الذهب الفترة المقبلة، ولكن التوقعات تشير إلي عدم وجود ارتفاعات كبيرة في الأسعار حتى نهاية العام الجاري.
 

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