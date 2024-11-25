ارتفاع ضحايا حادث تصادم طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لـ حالتي وفاة و 13 مصابا (صور)

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل ثقيل بطريق إسكندرية الصحراوي بمنطقة مرغم التابعة لحي أول العامرية غرب محافظة الإسكندرية إلى مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العامرية والوفيات لمشرحة المستشفى.

تلقت غرفة عمليات حي العامرية أول برئاسة السيد موسى، بلاغًا بشأن الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمتابعة الوضع.

انتقل مسئولو الحي بصحبة الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارتين نقل ثقيل وميكروباص مما أدى لتحطم الميكروباص، ووفاة 2 وإصابة 13 آخرين من ركابها.

وأكدت المتابعة الميدانية عدم وجود أي إتلاف في الممتلكات العامة أو عوائق مرورية حالية، وتم فتح الطريق بعد إزالة آثار التصادم.

وعادت حركة السير إلى طبيعتها على طريق الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 28 بعد حادث تصادم بين ميكروباص وشاحنة "تريلا" بالقرب من منطقة منصور شيفروليه.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى العامرية العام، أن المستشفى استقبل المصابين، 6 منهم حالة حرجة و7 تحت الملاحظة، وسيتم صرف عدد كبير منهم خلال الساعات المقبلة.



تم نقل جثامين الضحايا إلى المشرحة، بينما تواصل فرق المرور تنظيم الحركة لتفادي أي زحام أو تعطيل إضافي.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث قد يكون ناتجًا عن السرعة الزائدة وعدم التزام التريلا بمسافة الأمان.

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