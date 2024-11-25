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ثقافة وفنون

ياسمينا العبد تنضم لأبطال مسلسل "لام شمسية"

ياسمينا العبد؛ فيتو
ياسمينا العبد؛ فيتو

انضمت الفنانة الشابة ياسمينا العبد لفريق عمل مسلسل "لام شمسية"، المقرر مشاركته في رمضان 2025، من بطولة باقة من النجوم.

 

مسلسل لام شمسية 

 

انطلق تصوير مسلسل "لام شمسية" في منطقة المعادي، ويتضمن 15 حلقة للعرض في شهر رمضان، المسلسل بطولة أمينة خليل ومحمد شاهين من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج ميديا هب سعدي وجوهر.

 

 

مسلسل موضوع عائلي

 


كما تنتظر ياسمينا العبد، عرض مسلسل "موضوع عائلي" في موسمه الثالث، بعدما انضمت لفريق العمل والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية؛ من بطولة ماجد الكدواني، تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

 

 

 

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ياسمينا العبد الفنانة ياسمينا العبد مسلسل لام شمسيه مسلسل موضوع عائلي

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