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رياضة

رونالدو يقود النصر للفوز على الغرافة بثلاثية في دوري أبطال آسيا (صور)

النصر أمام الغرافة،
النصر أمام الغرافة، فيتو

فاز فريق النصر السعودي علي نظيره الغرافة القطري بنتيجة 3-1 في المباراة، التي اقيمت بينهما، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وسجل رونالدو الهدفين الأول والثالث للنصر السعودي في الدقيقة 46 و64، بينما أضاف الهدف الثاني بورجيس في الدقيقة 58. 
بينما جاء هدف الغرافة الوحيد اللاعب خوسيلو في الدقيقة 75.  

تشكيل الغرافة القطري أمام النصر السعودي 

وجاء تشكيل الغرافة أمام النصر كالتالي: 

حراسة المرمي: ريكو.

خط الدفاع: عبدالله يوسف- سانو- كشريدة- جمال حمد.

خط الوسط: فرجاني ساسي- ناني- دياز.

خط الهجوم: كومان- خوسيلو- ياسين براهيمي.

تشكيل النصر السعودي ضد الغرافة القطري 

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام- محمد سيماكان- محمد آل فتيل- نواف بوشل.

خط الوسط: عبدالله الخيبري- أنجيلو- مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: أوتافيو مونتيرو- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.

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