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وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعًا وفريق برنامج "أسرة"

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة يعقد إجتماعًا وفريق برنامج "أسرة"

استقبل وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور محمد يوسف عبدالخالق فريق برنامج "أسرة " الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، برئاسة المهندس ماجد سيد رئيس فريق العمل الميداني، والدكتورة إيمان متولي مدير المكتب الإقليمي لبرنامج " أسرة " والدكتورة أمل الأمير مسئول تنظيم الأسرة ببرنامج أسرة.

حضر الاجتماع الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية، والدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة وفريق إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة

وأوضح وكيل الوزارة أن البرنامج يهدف إلي تحسين صحة الأسرة، وذلك من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان وبالتنسيق مع البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأشار وكيل الوزارة أن برنامج " أسرة " له العديد من الأهداف ومنها العمل على زيادة الإقبال الطوعي للمرأة والرجل على استخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة،وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ خيارات أفضل للوصول لحياة صحية أفضل، وتعزيز الدور الثقافي والإجتماعي للرجل والمرأة معًا من أجل تحسين خدمات تنظيم الأسرة وتبني منهجيات حديثة لتطبيق ذلك بإدارات أبوتشت، فرشوط.

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