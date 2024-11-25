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حوادث

المشدد 7 سنوات لمتهم في أحداث عنف عين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في بدر، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات في إعادة محاكمته بأحداث عنف عين شمس

الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم بالاشتراك عددًا من الاتهامات، بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف، فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة، وخاصة وتكدير السلم العام، وذلك في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعة عين شمس في عام 2014.


مناطق الإرهاب
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث فى حضور محاميهم. 

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عنف عين شمس احداث عنف عين شمس النيابة العامة

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