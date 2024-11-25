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اقتصاد

مكاتب البريد تستقبل راغبي سحب كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5، غدا

مكتب بريد، فيتو
مكتب بريد، فيتو

تستقبل مكاتب البريد المميكنة، غدا الثلاثاء، راغبي سحب كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5.

وخلال السطور التالية نستعرض مواعيد عمل مكاتب البريد: 

 مواعيد بدء عمل مكاتب البريد 

تبدأ مكاتب البريد فى استقبال المواطنين راغبى حجز وسحب كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5 من الغد وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 حيث تعمل مكاتب البريد منذ  الساعة 8 صباحا حتى الثالثة ظهرا، وبعض مكاتب البريد المسائية من 11 ظهرا حتى السادسة مساءً. 

ويتضمن  الإعلان الجديد يتضمن 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

وبالنسبة إلى المواطنين منخفضي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، فقد أصبح الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري 3500 جنيه.

شروط التقديم لشقق سكن لكل المصريين 5 

تتضمن الشروط ألا يزيد صافي الدخل الشهري/ السنوي من مختلف مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل عن 15 ألف جنيه شهريًّا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًّا بواقع 144 ألف جنيه سنويًّا بالنسبة للفرد.

و فيما يخص المواطنين متوسطي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، فإن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 12 ألف جنيه.

كما  يجب ألا يزيد صافي الدخل الشهري/ السنوي من مختلف مصادر الدخل لصاحب الطلب من المواطنين متوسطي الدخل عن 25 ألف جنيه شهريًّا بواقع 300 ألف جنيه سنويًّا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًّا بواقع 240 ألف جنيه سنويًّا للفرد.

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