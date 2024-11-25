وكيل تعليم قنا يتابع رفع قوائم الفصول وتفعيل الإيميل الموحد لكل معلم

ترأس هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اجتماع أعضاء إدارتي التطوير التكنولوجي والإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية في حضور سومية عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية واشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي واحمد ابو الفضل مدير إدارة الاحصاء بالمديرية.

تسجيل قوائم الفصول بقنا

حيث أكد مدير تعليم قنا على وجوب تنفيذ توجيهات وتكليفات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتسجيل قوائم الفصول على بوابة وزارة التربية والتعليم وكذلك تسكين المعلمين الخاصين بكل فصل دراسي لضبط منظومة الكثافة الطلابية وتسكين المعلمين بحسب الاحتياج الفعلي.

وأضاف الصابر أن استراتيجية الوزارة تعمل نحو التحول الرقمي ومتابعة قيادات الوزارة والمديرية لنسب الحضور والالتزام بالمدارس، وكذلك الانتقال تدريجيا إلى متابعة ولي الأمر لمستوى التقدم الدراسي لطفله من واقع الدرجات التي يسجلها المعلم للاختبارات الشهرية والآداءات الصفية وأيام الغياب لكل طالب على حدة.

أثنى الصابر على دور التطوير التكنولوجي في تنفيذ ورش عمل وندوات توعية لتنمية الوعي التكنولوجي للمعلمين والتلاميذ، لافتًا إلى أهمية تفعيل البريد الاليكتروني الموحد لكل معلم والتدريب على التعامل مع المنصات الرقمية المختلفة للوزارة وتسجيل درجات التلاميذ بسنوات النقل تمهيدا لإتاحتها لولي الأمر بشفافية .

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