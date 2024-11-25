الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم قنا يتابع رفع قوائم الفصول وتفعيل الإيميل الموحد لكل معلم

وكيل تعليم قنا يتابع
وكيل تعليم قنا يتابع رفع قوائم الفصول

ترأس هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اجتماع أعضاء إدارتي التطوير التكنولوجي والإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية في حضور سومية عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية واشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي واحمد ابو الفضل مدير إدارة الاحصاء بالمديرية.

تسجيل قوائم الفصول بقنا

 حيث أكد مدير تعليم قنا على وجوب تنفيذ توجيهات وتكليفات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتسجيل قوائم الفصول على بوابة وزارة التربية والتعليم وكذلك تسكين المعلمين الخاصين بكل فصل دراسي لضبط منظومة الكثافة  الطلابية وتسكين المعلمين بحسب الاحتياج الفعلي.

وأضاف الصابر أن استراتيجية الوزارة تعمل نحو التحول الرقمي ومتابعة قيادات الوزارة والمديرية لنسب الحضور والالتزام بالمدارس، وكذلك الانتقال تدريجيا إلى متابعة ولي الأمر لمستوى التقدم الدراسي لطفله من واقع الدرجات التي يسجلها المعلم للاختبارات الشهرية والآداءات الصفية وأيام الغياب لكل طالب على حدة.

أثنى الصابر على دور التطوير التكنولوجي في تنفيذ ورش عمل وندوات توعية لتنمية الوعي التكنولوجي للمعلمين والتلاميذ، لافتًا إلى أهمية تفعيل البريد الاليكتروني الموحد لكل معلم والتدريب على التعامل مع المنصات الرقمية المختلفة للوزارة وتسجيل درجات التلاميذ بسنوات النقل تمهيدا لإتاحتها لولي الأمر بشفافية  .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قنا وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قوائم الفصول قاعة الاجتماعات

مواد متعلقة

جولة مفاجئة لمدير تعليم قنا على مدارس نجع حمادي

القبض على شاب بحوزته كمية من المخدرات في قنا

2935 مستفيدا من أنشطة مبادرة "بداية" بقرية المراشدة في قنا

تنفيذ 26 عملية قسطرة قلبية بمستشفى قنا العام

الأكثر قراءة

تقارير تكشف رد فعل إدارة ليفربول بعد تصريحات محمد صلاح النارية

اتحاد المنتجين يكشف عن انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض

فتوح يرد على ممدوح عباس: النادي عارف إن عندي نزلة برد

أول صور للناجين من حادث غرق اللنش السياحى بالبحر الأحمر

قرار عاجل للمترو قبل مباراة الأهلي وستاد أبيدجان

بيان عاجل للسكك الحديدية بشأن حادث تصادم قطار بأتوبيس طلاب بلبيس

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

تعطل حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية نتيجة سقوط جرار

منوعات

المزيد

وظائف ضمن الأعلى أجرا في روسيا، تعرف عليها

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

مدمن مخدرات يرتكب 3 مذابح في إسطنبول خلال يوم واحد

بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

المزيد

خدمات

المزيد

لراغبي الحجز، قائمة بمكاتب بريد سحب كراسات شروط شقق سكن كل المصريين 5

تعرف على سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الاثنين في الأسواق

الصحة تعلن عن حاجتها لأطباء وصيادلة، اعرف الشروط

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن قطار الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب القهوة في المنام وعلاقته بالقدرة على التعامل مع الأزمات

سلم وارض وعيش حياتك، علي جمعة للناس: لا تطلب من الله تغيير حالتك

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بالنجاة من شر كبير

المزيد
الجريدة الرسمية